獨家創舉挑戰不可能！NOWnews包機直擊日環食

今（ 21 ）日下午台灣將迎來天文奇景「日環食」。氣象專家彭啟明近日就揭露了觀測日食五階段的重點，而他今天下午也將加入

《NOWnews今日新聞》直播節目，藉由《NOWnews今日新聞》獨家航機空拍鏡頭，帶大家衝破雲層欣賞這次天文盛況。

氣象達人彭啟明近日整理出日環食的觀察重點，他歸納日環食可以「初虧、

環食始、食甚、環食終、復圓

」這五階段來觀測，同時也預測初虧將落在下午 2 點 49 分，是太陽邊緣被月亮遮住的第一瞬間。直到下午 4 點 13 分開始，在短短的 60 秒之間，月亮將最接近太陽中心，進入「食甚」階段，迎來所謂「上帝金戒指」的完美同心圓。

▲彭啟明分享今天日環食的五階段觀察重點。（圖／取自彭啟明臉書）

日環食發生時，只有關鍵的40秒拍攝時間，在事前需要透過精算才能夠在準確的位置捕捉到絕美日環食。過去美國太空總署

《NOWnews今日新聞》成為全台唯一媒體首創包機，從高雄出發，並於環食帶拍攝「上帝的戒指」，後於松山機場降落，不但事前需要架設好拍攝太陽的減光設備，更掌握日環食「食甚」階段黃金 40 秒，偕同專業的攝影團隊以及天文專家的配合，帶來全台唯一「絕美日環食」航機直拍畫面。

《NOWnews今日新聞》將在 6 月 21 日下午 14 點 30分 開始，製作日環食直播特別節目，連續直播三小時不間斷，由知名氣象達人彭啟明博士擔任主持人，天氣分析師謝翔宇將在雲林現場為大家帶來最即時的日環食帶美景分析。除此之外本次日環食發生時間正好是「夏至」，在直播的現場我們也邀請了PTT名人馬雅人蔡佾霖與大家分享馬雅文化對於天文曆法的發展，另也邀請了地球科學名師陳灼華、歷史名師陳啟鵬一同為大家介紹日食的成因以及歷史上與日食相關的有趣故事，千萬記得鎖定如此精彩豐富的節目。（編輯：楊智傑）

NASA 和阿拉斯加航空公司就曾包機觀測日環食，而這次