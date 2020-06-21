天狗食日在家也能看？專家曝家中「3件小物」可觀測

俗稱天狗食日的天文奇景「日環食」

今（ 21 ）日下午登場，全台共有 10 個縣市覆蓋在環食帶，能夠在「食甚」階段觀測到環食現象，而本次日環食恰巧碰上夏至，讓不少在戶外觀測的民眾連忙準備防曬。其實根據地科專家陳灼華表示，只要手邊有三項材料，就能做到觀察日環食的效果。

地科專家陳灼華提到民眾在家其實也能製作「日環食」的觀測工具，除了利用「墨汁」倒入大型臉盆可當作鏡面投影，陳灼華也建議可以長度約 10 公分、寬度約 15 公分的鏡子，朝著平面、空曠處進行投影，另外只要用紙箱挖出兩個 3 至 5 公分的方形觀測孔，並在密封底部貼上鋁箔紙，再用針開小孔，就能達到簡易觀測箱的效果。

▲地科專家拿出家中可見的小物來當作觀測工具。（圖／NOWnews）

陳灼華指出，「日環食」是當月亮運行到地球與太陽中間，並擋住部分太陽光的現象，此時的地球、月亮、太陽會連成一直線，便能看到太陽從完整的圓形變為圓環狀，而環食始至環食終時間大約只有 1 分鐘，除了要抓緊時機外，也要注意不可以肉眼或太陽眼鏡不具防護作用的工具來觀測。

目前太陽已經開始初虧階段，接下來就是 4 時 14 分最重要的食甚，也就是日環食的部分，復原則是 5 點 12 分，想隨時關注日環食最新動態，請鎖定《 NOWnews 》今日新聞，完整三小時帶你目睹天文盛事。（編輯：楊智傑）