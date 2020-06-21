快訊／全台唯一包機空拍！「白金戒指」絕美畫面曝光

全民瘋天文盛況「日環食」，許多民眾從各地湧至天文館和環食帶涵蓋的 10 個縣市，只為了目睹「上帝的金戒指」，而在今天 16 時 14 分發生的絕美日環食，也讓不少到場民眾大呼等待是值得的。此外《NOWnews今日新聞》也透過全台唯一的航機空拍，透過獨家的空拍鏡頭，帶大家用不同角度一覽日環食的美景。

今天下午 16 時 14 分日環食驚喜亮相，現場民眾也相當興奮，透過事前的精算和專業的攝影團隊以及天文專家的配合，

《NOWnews今日新聞》挑戰不可能的任務，成功透過空拍鏡頭捕捉有如「白金指環」的日環食不同樣貌。

▲空拍環食始畫面。（圖／NOWnews ）

▲包機空拍的日環食「食甚」階段。（圖／NOWnews ）

而空拍畫面曝光之後，網友們也興奮留言「完全沒有被雲層擋住欸！」、「好清楚哦！亮的好美」、「飛機上追焦也太厲害」、「等待真的是值得」、「幸好有這麼好的技術可以看到」、「白金的顏色好好看」、「好有立體感」、「真的美到不行，一生只能看一次」。

事實上，過去美國太空總署和航空公司都曾包機拍攝日環食，而這次《NOWnews今日新聞》成為全台唯一媒體首創包機，從高雄出發，並於環食帶拍攝與地面觀察截然不同的「上帝的白金戒指」，最後於松山機場降落，成功為本年度天文盛況畫下一個完美的句點。（編輯：楊智傑）