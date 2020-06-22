新冠肺炎全球破900萬例！「確診速度時間軸」曝光：慘了

新冠肺炎疫情全球延燒，雖然台灣疫情趨緩逐步解封，但全世界多國確診人數仍在攀升，世界疫情一度看似有稍緩跡象，近日卻又刷出單日確診數字新高。對此， 22 日一名網友在 PTT 八卦版提到，全球新冠肺炎確診人數突破 900 萬人，有網友回應貼文列出「每新增百萬時間軸」，貼文立刻引發熱議。
原 PO 表示，全球新冠肺炎確診人數突破 900 萬人，提到上次突破 800 萬例是 6 月 15 日下午，等於這次不到 7 天又增加 100 萬例，照目前情況推測，這月底前恐會突破 1000 萬，加上北京的狀況也是岌岌可危，認為「現在除非等疫苗發明出來，不然短時間內這疫情要控制住太難了啊！」
對此，有網友回應貼文，列出「每新增百萬時間軸」，「 4 月 2 日 1,022,501 ；4 月 15 日 2,053,054 ；4 月 27 日 3,026,613 ；5 月 9 日 4,070,177 ；5 月 20 日 5,068,904 ；5 月 29 日 6,020,283 ；6 月 7 日 7,105,195 ；6 月 15 日 8,014,147 ；6 月 21 日 9,033,423 」，明顯看出每新增百萬確診的時間軸正在縮短，直言「現在差不多就是 7 天就多 100 萬的速度」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「慘了」、「這兩個月反倒沒什麼疫苗進度消息」、「很快就破千萬了」、「看不到盡頭」、「崩潰哭哭」。（編輯：賴詠璿）
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