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屈臣氏今開賣「特殊色」中衛口罩！最新懶人包一次看

編輯中心/綜合報導-2020-06-22 09:25:07
▲中衛口罩。（圖／翻攝中衛臉書粉專）
因應全球新冠疫情爆發，不僅國際間醫療衛生器材大缺貨，就連國內口罩也是搶翻天，但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心就宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷。而今明（ 22、23 ）兩天屈臣氏將開賣「特殊色中衛口罩」，不過確切時間尚未公布，有需要的民眾可留意網路資訊。

屈臣氏：

屈臣氏網路商店今明兩天早上將開賣網路限定的中衛盒裝醫療口罩，顏色除了熱門的酷黑、深丹寧色外，此次更新增了青蘋綠、櫻花粉與軍綠等特殊新色，兩天共計販售 3510 盒，不過確切時間仍待網站公告。

另外，屈臣氏門市今天也有進貨 MIT 匠心醫療級盒裝口罩，包括成人平面、成人 3D 版及婦幼平面口罩，全台備貨量約 5520 盒，但因各門市備貨量不一，建議消費者前往購買前可先致電門市確認到貨狀況。

康是美：

康是美陸續開賣 MIT 台灣製造的「恒大醫用口罩」，單盒 50 片裝，售價 299 元，每人限購 1 盒，預計將於 6 月 26 及 7 月 3 日兩天各陸續上架 200 萬片。

蝦皮購物：

蝦皮購物每天下午 5 點在蝦皮超市限量開賣 MIT 醫療口罩，單盒 50 片入，不挑色，售價為 399 元，每人每天限購 1 盒。

Yahoo奇摩購物中心：

每天中午 11 點至 12 點不定時開賣成人醫療口罩，品牌包含：中衛、MOTEX 摩戴舒、匠心等，每人限購 1 盒，售價依照網站公告。（編輯：許苡晴）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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