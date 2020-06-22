屈臣氏今開賣「特殊色」中衛口罩！最新懶人包一次看

屈臣氏：
屈臣氏網路商店今明兩天早上將開賣網路限定的中衛盒裝醫療口罩，顏色除了熱門的酷黑、深丹寧色外，此次更新增了青蘋綠、櫻花粉與軍綠等特殊新色，兩天共計販售 3510 盒，不過確切時間仍待網站公告。
另外，屈臣氏門市今天也有進貨 MIT 匠心醫療級盒裝口罩，包括成人平面、成人 3D 版及婦幼平面口罩，全台備貨量約 5520 盒，但因各門市備貨量不一，建議消費者前往購買前可先致電門市確認到貨狀況。
康是美：
康是美陸續開賣 MIT 台灣製造的「恒大醫用口罩」，單盒 50 片裝，售價 299 元，每人限購 1 盒，預計將於 6 月 26 及 7 月 3 日兩天各陸續上架 200 萬片。
蝦皮購物：
蝦皮購物每天下午 5 點在蝦皮超市限量開賣 MIT 醫療口罩，單盒 50 片入，不挑色，售價為 399 元，每人每天限購 1 盒。
Yahoo奇摩購物中心：
每天中午 11 點至 12 點不定時開賣成人醫療口罩，品牌包含：中衛、MOTEX 摩戴舒、匠心等，每人限購 1 盒，售價依照網站公告。（編輯：許苡晴）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。