屈臣氏今開賣「特殊色」中衛口罩！最新懶人包一次看

因應全球新冠疫情爆發，不僅國際間醫療衛生器材大缺貨，就連國內口罩也是搶翻天，但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心就宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷。而今明（ 22、23 ）兩天屈臣氏將開賣「特殊色中衛口罩」，不過確切

時間尚未公布，有需要的民眾可留意網路資訊。

屈臣氏：





屈臣氏網路商店今明兩天早上將開賣網路限定的中衛盒裝醫療口罩，顏色除了熱門的酷黑、深丹寧色外，此次更新增了青蘋綠、櫻花粉與軍綠等特殊新色，兩天共計販售 3510 盒，不過確切時間仍待網站公告。





另外，屈臣氏門市今天也有進貨 MIT 匠心醫療級盒裝口罩，包括成人平面、成人 3D 版及婦幼平面口罩，全台備貨量約 5520 盒，但因各門市備貨量不一，建議消費者前往購買前可先致電門市確認到貨狀況。





康是美：





康是美陸續開賣 MIT 台灣製造的「恒大醫用口罩」，單盒 50 片裝，售價 299 元，每人限購 1 盒，預計將於 6 月 26 及 7 月 3 日兩天各陸續上架 200 萬片。





蝦皮購物：





蝦皮購物每天下午 5 點在蝦皮超市限量開賣 MIT 醫療口罩，單盒 50 片入，不挑色，售價為 399 元，每人每天限購 1 盒。





Yahoo奇摩購物中心：





每天中午 11 點至 12 點不定時開賣成人醫療口罩，品牌包含：中衛、MOTEX 摩戴舒、匠心等，每人限購 1 盒，售價依照網站公告。（編輯：許苡晴）



