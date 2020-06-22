大凶！日環食代表「君主做錯事」　天文奇觀藏秘密？

本週日（21日）為二十四節氣中的「夏至」，除了是一整年當中北半球白天最長、黑夜最短的一天外，還有一件大事，那就是眾所期盼的天文奇觀「日環食」即將在台灣登場！





「日環食」就是當月球中心與太陽中心成一直線，月球就會遮蔽陽光，陰影落在地球表面上，便是我們所說的日食景象。知名命理師蔡上機接受訪問時曾指出，「日環食」現象出現時，通常會一併伴隨著重大天災或是國運衰退，甚至是君王遭遇厄運。



▲日環食示意圖。（圖／shutterstock）





古書《明史》中的《天文志》、《五行志》都記載了太陽黑子、日食、月食、流星等天文現象，並加以解釋，古人認為天文現象的變化跟人類是有緊密的關聯，也就是我們相當熟悉的「天人合一」觀念。











在中國古代社會，太陽就是「君主」的象徵，因此若太陽出現異象，如日蝕、日暈等現象，古人總會直接連結到君臣、國家等層面，因此，古人認為若出現日食現象，就代表君主違背天意、讓老天爺生氣了，因此天顯異象警告、譴責君主。











古書中多有可佐證此說法的記載，像是唐代孔穎達在《左傳正義》中所寫：「日食，陰侵陽，臣侵君之像」就是認為日食現象與君主的表現必有關聯，且由太陽被黑暗侵噬之象可得知為「大凶」之兆。因此，農民曆上會特別註明「日環食，大凶之日，諸事不取」，在這一天容易有血光之災、口角之爭，擔心的人出門時可在口袋裡放一個平安符，並且凡事謹慎、小心。（編輯：連宜方）











資料參考：

命理師蔡上機老師

王珍，〈天象接連登場 天人合一啟示人間〉（大紀元）



