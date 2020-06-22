月薪高4萬！女友竟提「一要求」　眾曝恐怖關鍵：放生吧

▲一名網友在《 Dcard 》表示，因為薪水跟女友產生不悅，自己薪水比女友高出 4 萬元，女友提議兩人「餐費按薪水比例」讓他不大能接受，貼文曝光立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

情侶雙方大多在交往過程中相處、磨合，才了解彼此是否適合自己，最後才走向婚姻。不過，近日一名網友在《 Dcard 》表示，因為薪水跟女友產生不悅，自己薪水比女友高出 4 萬元，女友提議兩人「餐費按薪水比例」讓他不大能接受，貼文曝光立刻引發熱議，許多過來人解析背後關鍵，並直勸「分手吧！」原 PO 表示，最近因為薪水跟女友產生不悅，女友一個月薪水大約 3 萬元，原 PO 的薪水一個月約 7 萬元，女友前陣子開口要求餐費按薪水比例支付，他卻說「但我不是很能接受，我們吃東西一餐平均都會超過 200 ，很多不便宜的也都是她要求要吃的，我卻因為薪水高要付得多」。原 PO 後來和對方聊過，女友卻又改口說要 AA 制，接著開始說要吃滷肉飯，原 PO 苦嘆「好像把我當凱子」，不禁無奈求助廣大網友「不知道各位都怎麼處理這類？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「拿你當提款機而已，還不分喔？」「真的是 ATM ，感覺以後會有更多金錢價值觀不合的部分」、「價值觀不同，早點放生早點解脫」、「這種人到最後買房買車也叫你按比例，說好聽一點是按比例，簡單說就是提款機」、「分手，按比例出是你可以提的方案，而不是她可以提的方案」；不過，也有網友指出「如果原本不是 AA 制，你也知道她其實是願意付出的人的話，那提出這個要求是不是可能是因為她也無法支撐了？」（編輯：賴詠璿）