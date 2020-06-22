北京兩會後突爆發百人確診　台大公衛學者：耐人尋味

新冠肺炎疫情在台灣已經趨緩，但仍在國際間延燒，歐美地區的疫情狀況依然嚴峻，而近期令國際關注的一大新聞，便是北京爆發群聚感染，從6月11日至今，突然暴增了227例確診個案，讓人在意新冠肺炎疫情是否將在中國捲土重來。台大公共衛生學院今（22）日舉辦例行記者會說明疫情，公衛學院副院長陳秀熙表示，此波感染在北京兩會後爆發，相當「難人尋味」。





肺炎疫情在中國北京原本已56天無本土個案，卻在6月初突然再度爆發，推估爆發源是新發地市場，從11日至今已新增227名確診個案，迫使中國啟動封市，也展開小區封閉管理等緊急措施。





而北京的疫情為何從新再起，陳秀熙指出，經過分析後發現，北京從6月初開始就已經有第一起本土感染出現，雖然在此之前已經長達50多天未出現本土感染案例，可以知道感染個案並沒有消失，之後才會爆發群聚感染。



▲台大公共衛生學院今（22）日舉辦例行記者會說明疫情，公衛學院副院長陳秀熙表示，此波感染在北京兩會後爆發，相當「難人尋味」。（圖／台大公衛提供）

「這波感染特別的耐人尋味，因為這是在兩會之後發生的群聚染感，與過去在看這個病毒特別容易感染到政治社交的領袖不謀而合」，現在雖然已經封城，但會不會已經像武漢首波爆發疫情時，跑出去500萬人，依然無法評估，綜合而言，解封之後，各個地區的人類貿易、社交行為，也會變得更加複雜，疫情也會更加難以掌握。





陳秀熙表示，目前全球致死率為我國的3倍，我國的復原率更是高達國際上的平均復原綠的2倍，從數據上看來，病例再生數大於1的國家，在解封之後依然無法將指數降低到1以下，但是解封指數小於1的國家，在解封之後病例再生數下降的速度卻趨緩，就可以看出在解封之後還是有疫情還是有反覆的情勢存在。



