兩廳院「下半場」揭幕　雲門、唐美雲新戲開鑼接戲迷回流

台灣疫情終於趨緩，台灣表演藝術團體也將「起死回生」，兩廳院今（22）日召開記者會宣布下半年強檔演出，共計將推出破400檔演出！兩廳院藝術總監劉怡汝表示，劇場開始有了人氣和活力，也出現報復性的藝文消費，當疫情逐漸退去，希望把人帶回劇場，到了明年、後年，讓藝文消費變成日常。





兩廳院今日攜手下半年將揭幕的主辦節目團隊，以7至12月共21檔節目，共同宣告中場休息結束。劉怡汝表示，劇場降低運能了幾個月，終於在6月解封，也看到台灣許多的演出呈現報復性消費，啟售即完售的動能，我們對下半年國內表演藝術市場前景有著樂觀的期盼。若疫情是場中場休息，兩廳院已經準備好將「下半場」拉開序幕，盼把藝術的熱能分享給夥伴們。





兩廳院四大節慶中，以實驗性為重的新點子實驗場，今年由王靖惇、蕭東意、林宜瑾與林素蓮4位藝術家帶來新作，於7月1日至7月26日帶來4檔演出，而樂迷們引領期盼的兩廳院夏日爵士派對將於8月12日至9月13日登場，由徐崇育、魏廣晧策畫，以咆哮精神（bebop）、女性爵士音樂家以及曼波（manbo）曲風三大主題，帶聽眾進入繽紛的爵士樂世界。





九月起，國內重量級團隊也紛紛搬出渾身解數，全新作品有明華園戲劇總團《鯤鯓平卷》、雲門舞集藝術總監鄭宗龍出任後首作《定光》、莎士比亞的妹妹們的劇團導演王嘉明《物種大樂團》、曾獲台新藝術獎的導演陳彥斌策畫裝置新作《蝕物鏈》、唐美雲歌仔戲團《光華之君》等。經典作品則有當代傳奇劇場《李爾在此》、無垢舞蹈劇場《花神祭》以及國光劇團《閻羅夢－天地一秀才》。





因疫情而延期的2020台灣國際藝術節節目，包含陳建騏的《一人之海》、動見体《共鳴体》以及在兩廳院廣場辦桌的免費演出《十二碗菜歌》將於下半年與觀眾見面。跨國共製新作包含由兩廳院與法國鳳凰劇院所共製的《人性交易所》，以及周東彥與澳洲即行劇場（ActNow Theatre）所共同製作的《虛擬親密》，今年3月受邀於澳洲墨爾本藝術中心-亞太表演藝術三年展（Asia TOPA）演出，於MartynMyer Arena劇場舉行世界首演，10月回到台灣於兩廳院實驗劇場進行首演。





兩廳院的下半場不僅有主辦節目，下半年兩廳院外租節目共308檔398場。其中，兩廳院宣布將場地租用五折優惠措施延長至年底，讓受疫情影響的團隊能夠減少後顧之憂。同時，兩廳院也將使用各式行銷通路，共同宣傳下半年度在兩廳院的所有演出，通路如臉書貼文、EDM、捷運方形背板、影音走廊、PAR雜誌廣告等，將統一由兩廳院蒐集素材並上架。



