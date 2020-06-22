端午連假返鄉出遊！避開高鐵尖峰時段一次看

端午佳節即將來臨，台灣高鐵公司檢視截至今（22）日上午端午節疏運期間預售情形，其中，24日南下13時以後、25日南下16時以前，以及28日北上9時以後之尖峰時段多數車次持續熱銷，建議尚未購票的旅客可多加利用24日上午時段返鄉，並利用27日北上各班次列車提前返回工作崗位。高鐵公司表示，除尖峰熱銷時段外，假期間各時段均仍有充足座位，歡迎旅客趁著端午連假期間，規劃一趟「端午小旅行」。





高鐵公司提醒旅客，24日至28日所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡、一卡通聯名卡使用，29日則維持自由座服務。同時，旅客搭車時請自備口罩並全程配戴，進站時亦需測量體溫，額溫若超過37.5℃，不得搭乘高鐵。





端午節疏運共加開219班次列車，含南下119班、北上100班，總計6天提供921班次列車的旅運服務，截至今日上午11時為止，已完成約51萬餘張車票訂位。高鐵公司並將持續觀察旅客訂位狀況，並依照運能調度及旅客需求，評估機動加開車次的可能性，以加強服務端午節連假期間返鄉及出遊之旅運需求。





高鐵公司表示，配合防疫新生活運動，旅客進站時須量測體溫、配戴口罩，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。



