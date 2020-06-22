虧損嚴重　蘋果日報將分批資遣140人

日前傳出《蘋果日報》可能大規模裁員的消息，今日該公司正式公布，受新冠肺炎疫情影響，營運虧損，該公司將自即日起分批資遣140名員工，裁員比例達13%。《蘋果日報》表示，該公司自去年起推動訂閱制，營收便受到嚴重影響，今年又遇到新冠肺炎影響，廣告收入銳減、營運持續虧損，因此決定自即日起依照《勞基法》辦理資遣。該公司表示，此次資遣的範圍，包括了數位及紙媒編輯部及業務與行政部門，前者約65人，後者約75人。而編輯部裁員的方向在於調整地方中心，未來將更專注調查採訪丶重要社會新聞及專題製作。