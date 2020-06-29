女力人物／開創時代新局　20世紀「女力」蓬勃發展

湖南

19世紀開始女性主義蓬勃發展，女性為自己爭取權利的意識逐步抬頭，不論在兩性平權、教育權、工作權都有相當大的進步，大幅度擺脫女性為男性附加物的框架；《Nownews》將報導6位在各行各業展露頭角的女性，展現20世紀不容忽視的「女力」。在女性創業家中，六年級中段班女生林純珍，在台中擁有二個早午餐品牌共8家店，事業有成的她，其創業初衷只為向母親證實「女兒不比兒子差」；高中畢業隻身從金門來台闖天下的吳玉珮展現不凡的創業力，她當過鞋廠作業員，也在精品店當店員，後來創業賣家鄉美食，寄情繪畫，橫跨「藝膳界」闖出名號，認為跨海來台的人生，是以如履薄冰心情開創事業版圖，只許成功，不許失敗。被日本喻為「天才氣味設計師」的潘雨晴，在32歲那年打造了「P.Seven」品牌，但是創業1年多仍在燒錢的階段，事業還沒有進展，有天突發奇想的連續辦3場氣味展，才打開了「P.Seven」的視野，讓更多人看見。子承父業是華人社會的傳統，但20世紀後企業二代，不再只單純繼承，還要為品牌做出「優化」，女青農孫霞及訓導山茶農陳惠玲都在產品上再精進，終歸獲得國家肯定。孫霞婚後夫妻返臺接手家族的養蜂事業，考量農作物的生長周期以及蜜蜂的特性，與先生每年隨著不同花季游牧各地放養蜜蜂，這些南北跑的堅持，也讓養蜂場連續5年獲得全國國產蜂蜜評鑑的頭等獎賞；茶農陳惠玲會種茶是跟隨著父親的腳步前進，但是剛投入產業就懷孕，一心希望茶園成為孩子的遊樂場，終於歷經10多年的努力後，拿到生平第一張「未檢出的報告」成為無毒茶農。有著亮麗外表的毛品樺，在動保界有著「漂亮寶貝」之稱，毛品樺目前在新北動保處救援流浪動物，有獸醫師本科系的背景與專長的她，手術的專業度一點也不輸給男性獸醫，她還擔任動保處臉書粉絲團的小編；除對外政策發布各種網路訊息，更把握時間回覆網友們留言、私訊，展現身為女性的細膩一面，以認真自信的態度以及豐沛的愛心對待流浪動物。

女力人物／台灣精品揚名國際 潘雨晴搶佔香水一席之地

女力人物／動保界漂亮寶貝毛品樺 用愛與專業服務毛小孩

女力人物／為母則強 改變陳舊觀念 種出友善環境的好茶

女力人物／專屬台灣的甜蜜滋味 孫霞打造高品質國產蜂蜜

女力人物／六年級林純珍有膽識 單打獨鬥實踐創業初衷

女力人物／金門姑娘渡海來 吳玉珮憑巧手藝膳界博美名