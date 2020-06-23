騎車到「待轉區」需打方向燈？網掀論戰　交通大隊解答了

台灣機車族眾多，騎車務必遵守相關交通規則。近日一名網友就在 PTT 發問「機車騎到待轉區到底要不要打方向燈？」問題掀起兩派網友論戰，有人覺得不需要；有人則認為變換方向時，打方向燈是基本安全。對此，交通大隊也出面解答了。

原 PO 在 PTT 貼文指出，今（ 23 ）日凌晨，他朋友出車禍，直行騎去待轉區，結果從後面被追撞，有行車記錄器，也有速度跟路線證明當時他已經盡量切右邊外線了，時速大概 30 左右，結果被一台汽車直接從後面撞下去，做筆錄時警察說「你要轉你就要打方向燈」，但行車記錄器畫面可見，原 PO 朋友幾乎是龜速往待轉區慢慢騎過去...這讓他不禁困惑「機車騎到待轉區到底要不要打方向燈？」

▲網友在 PTT 討論「機車騎到待轉區需打方向燈嗎？」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛，有人表示「我都直接轉，打左轉燈」、「個人認為只要有往右偏的意圖，就要打方向燈」、「當然會打 ，看你要讓哪一邊的人注意你就打哪邊」、「我覺得該打啦！但打了會很模糊你要去的位置」、「

方向開始變一定打方向燈，給後面一個提醒也好啊！

」有人則認為「不用打吧！直接靠邊騎就好了啊」、「誰會打燈？」「不用打啦，看過兩段式先打右轉燈，會讓真要右轉的誤判」、「

不要亂打好嗎，提前靠右才是真的，一堆不提前靠右，切西瓜在那邊亂打燈，才糟糕

」。

事實上，對於「機車騎到待轉區是否該打方向燈？」交通大隊表示，「

目前交通法規並未強制規定騎到待轉區要打燈，機車若要騎到待轉區，只需減速慢行即可，但若是『變換車道』就需打方向燈。」亦即

（編輯：許苡晴）

車輛在內側車道進入待轉區時，務必打方向燈切至外側車道；而車輛本就在外側車道則無須打方向燈，但要注意減緩車速。