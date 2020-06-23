蘋果公開iOS 14！竟藏「4彩蛋」：iPhone擾人缺點消失了

▲ Apple 蘋果公司於台灣時間 6 月 23 日凌晨 1 時，首度在線上舉辦開發者大會（ WWDC 2020 ）。（圖／翻攝自 Apple YouTube ）

Apple 蘋果公司於台灣時間 6 月 23 日凌晨 1 時，首度在線上舉辦開發者大會（ WWDC 2020 ），公開的 iPhone 新版 iOS 14 除了 9 大特色之外，其中更藏有「 4 大驚喜彩蛋」，一直以來被 iPhone 用戶認為擾民的功能也已經被更改，讓果粉讚聲連連。蘋果此次開發者大會公開 iPhone 新版 iOS 14 ，其中包括 App Library 、桌面排列設計、 Picture in Picture 、Siri、Apple Translate、memoji 圖像、App Clip、地圖街景和 CarPlay 等功能更新，這其中還包含 4 大彩蛋。第一項為正式解禁 E-mail 和 Safari 瀏覽器限制，使用者可以自行選擇使用 Chrome 和 Gmail ；再者，以往只要有來電時，螢幕會轉為全螢幕模式，使用者的畫面會立刻被打斷， iOS 14 則將來電顯示改為在螢幕上方出現，同時 Siri 也採用這樣的設計。此外， iOS 14 將加入「 HomePod 」，讓原本的音樂串流限制由 Apple Music ，開放為可以支援第三方音樂串流平台。最後， iOS 14 還將開放開發者選項，讓開發者可以自行決定是否讓用戶將 App 內購買的內容分享給家庭成員。（編輯：賴詠璿）