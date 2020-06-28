大熱天電費飆漲！台電4招防「吃電怪獸」：比冰箱還耗電

炎炎夏日到來，隨著高溫的天氣，家中的用電量也跟著溫度開始飆高，不少民眾實在是忍受不了，連忙打開家中冷氣，讓空調替室內降溫，卻不得不擔心這個月電費是否會爆表。到底該如何控制家中用電開銷，才能避免電費暴增？對此，台電就在臉書粉專透露家中的「吃電怪獸」，提醒大家從日常生活節能開始做起。

台電臉書《電力粉絲團》近日貼文表示 19 日全台用電量創下今年最高，也突破歷年六月的用電量新高。另外台電也指出家中「能源效率等級高的熱水瓶，可能比冰箱還耗電」，電熱水瓶除了加熱時極度耗電以外，連「長時間保溫」都會耗掉不少的電量，是家中隱藏版的「吃電怪獸」。

▲台電曝家中的電熱水壺其實是「吃電怪獸」。（圖／取自台電臉書粉專）

對此《電力粉絲團》就提醒「節能從生活小地方做起」，同時分享 4 個節能小撇步，首先提到可以「選擇能源效率1級的產品購買」、第 2 招則提醒「連續假期、長時間外出不在家時，可關閉熱水瓶電源，省電又兼顧安全」、第 3 招為「可加裝定時器」、最後則建議若真有需要可改用快煮壺來燒熱水，保溫再用電熱水瓶。

除此之外，台電粉絲團也揭露夏天能爽吹冷氣又能省電的 3 絕招，讓民眾能在家更有效利用能源，首先只要把冷氣溫度設定 26~28 度，加上吹電風扇就會很涼、再來提醒冷氣溫度每調高 1 度，可省空調電力 6％、第 3 點則建議汰換老舊冷氣，改用能源效率 1 級的冷氣才能省電。（編輯：楊智傑）