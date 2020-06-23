北京第二波疫情飆236例！確診者「共通點」曝光：完蛋了

新冠肺炎疫情全球延燒，中國大陸北京市在連續 56 天未出現本土病例後，於 6 月 11 日傳出近 2 個月來的首例，目前確診人數突達到 236 例。不過，值得關注的是， 21 日新增的 12 名患者「共通點」曝光，研判可能已經出現社區傳播。
中國大陸新冠肺炎疫情趨緩之後，北京卻又爆發第二波感染，主要集中在新發地批發市場。不過， 21 日新增的 12 名確診病患中，卻發現多數人沒有到過新發地批發市場，也並非確診病例的密切接觸者。
根據《北京日報》報導，北京 21 日又再新增 12 名新冠肺炎確診病例，第 5、6 例為一對夫妻，夫妻倆曾於 12 日造訪永定路 70 號院， 20 日在航天中心醫院就診，隔日確診。而永定路 70 號院先前也的確出現過確診病例，報導指出病毒可能已經出現社區傳播現象，要民眾提高警覺。
消息一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「準備封城了嗎？」「完蛋了」、「啊前幾天不是才在說第二波控制住了」、「數字衝好快」、「什麼第二波，從來就沒停過」；但也有網友質疑「去過市場的人難道不會移動嗎？」（編輯：賴詠璿）
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