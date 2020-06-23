台大首公佈社會責任報告書　減碳、生科應用助永續發展

台灣大學於今（23）日發表台大第一本《大學社會責任報告書》，彙整台大經由校園治理、教學、研究、服務等具體行動，落實大學社會責任( University Social Responsibility, USR )的永續藍圖。台大盼藉由此報告書的發布，呈現出大學對社會發揮知識的影響力，促進社會與經濟的發展，維護環境的永續。





管中閔表示，貢獻社會本是大學的責任，但於台大尤具特殊意義，USR早已成為各企業必備的競爭力，USR更是各大學連結國際與在地應有的承擔。台大依據聯合國2015年發布的17項「全球永續發展目標」(SDGs)，並以永續追蹤評量與測量系統（STARS）為撰寫格式，成為全台第一本整合SDG與STARS面向的《社會責任報告書》。





該報告書整理台大永續願景藍圖、社會影響力以及校園永續力等 環境、社會、治理(Environmental, Social and Governance, ESG)各個面向的綜合績效，亦呈現台大如何將 ESG 融入教學、研究、服務社會及創新創業，以躋身全球頂尖大學之列。大學社會責任的DNA早已深植於臺大各項專案計畫、教學與研究中，績效卓著。



▲管中閔表示，貢獻社會本是大學的責任，但於台大尤具特殊意義，USR更是各大學連結國際與在地應有的承擔。（圖／台大提供）

管中閔也在會中宣示依據科學基礎減量目標倡議(Science Based Targets Initiative, SBTi)，承諾善盡「巴黎協定」全球控制暖化在1.5℃內的全球社會責任，並設定減碳目標。2028年建校百年時達成碳中和50％的目標，2048年達成碳中和100％的目標。並積極推動碳中和相關研究發展，包括發展太陽能、地熱發電、風能、沼氣發電等新能源科技與推動森林健康管理增加碳吸存等。





台大指出，台大人足跡踏遍國內外各地，長年投入醫療研究、公共衛生教育、食品安全、食農教育、長期照護、智慧城市、永續環境與能源轉型等攸關下個世代的永續發展領域。例如，台大公衛學院學生遠赴非洲馬拉威，協助研究瘧疾。台大醫院團隊赴南美洲瓜地馬拉，協助降低新生兒的疫病感染率。





國內則包括台大生農學院的「植物醫生」在雲林協助病蟲害防治；實驗林團隊協助在地原住民就業培訓；學生們投身偏遠地區的國小課後輔導，嘗試以自己的熱情和專業，協助偏鄉與弱勢孩童的學習之路；其他如荔枝椿象防治、非洲豬瘟等事件，也可以見到台大人的身影。





台大表示，與各大專院校分享USR的經驗，期望由該報告書的發布能號召各校一起投入，各自發揮所長，進而有更大的整體影響力，喚起國人更關注社會責任的議題。



