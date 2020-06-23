蘋果iOS 14全新改革將登場！新版添加功能一次看

蘋果2020年度全球開發人員大會（WWDC）在台灣時間6月23日凌晨1時展開，今年因應新冠肺炎疫情，首度以預錄方式，採用線上形式舉行。此次公布的新版手機作業系統iOS 14，加入新的設計與功能，堪稱史上最豐富。在IOS14系統中，一改過去只能在主螢幕添加應用程式的設計，讓使用者能更自由地設定、管理個人手機桌面，將Widget（小工具）拉到主螢幕中，使手機畫面變得更多元，使用也更方面，而不再只是單純的App排列。同時還支援了全系統的「畫中畫」功能，能在使用者切換到其他應用程式時，影片也能繼續以小視窗的畫面存在並播放，進而減少一直切換的困擾。另外在數位助理Siri的改革上，新增支援錄音訊息、更好的即時聽寫、即時翻譯，蘋果更進而推出一款自家翻譯應用程式Translate，能夠完全離線執行，並支援包括中文在內的多國語言；至於喚醒時，只會至於畫面底端，將不再佔用全螢幕。而蘋果手機用戶專用的蘋果手機訊息（iMessage），能對特定訊息、標註者等給予回覆，並能釘選群組重要的訊息給予置頂功能，只要在特定對象的對話欄向右拉，出現大頭針符號後輕點這個符號就能快速置頂好友。同時，也新增了用戶敲碗已久的訊息回收功能以及在新的Memoji個人表情貼圖中增加「戴口罩」的頭像，充分反應時事。iOS 14同時添加CarKey功能，讓手機變身成智慧車鑰匙，安全地解開鎖汽車，並有一些安全駕駛選項，例如青少年在特定時間無法發動車子等；另外亦增加「App Clips」功能，只要透過QRcode掃描、NFC貼紙、網站或Apple地圖就可啟用，不需要特別下載該應用程式，就能快速取用特定第三方應用程式的小部分功能，若需要消費也可使用Apple Pay。Apple地圖也有做更新，使用者加入自行車地圖，提供最佳的自行車路線或自行車專用道，也會提醒你某些路段可能有階梯、坡道，只要事先設定，就能避開；電動車的專屬行程也未遺漏，使用者只要開啟電動車路線後，應用程式也會追蹤電動車電量，並幫忙沿途會有充電站的路線，但目前僅和BMW、Ford合作）。