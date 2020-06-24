懷舊復古風當道！達人教你如何品飲紹興　好喝超有文青Fu

誰說紹興酒是阿公在喝的！現在懷舊風盛行，夏日飲品也要玩點復古味！台酒這次再度請到聶永真設計2020年限量總統就職紀念酒款，其中最特別的，就是史上從未出現在就職紀念酒的玉泉珍藏30年陳紹。獨特的瓶身設計，充滿文藝復古氣息，極富收藏樂趣。



擁有英語導遊領隊執照的旅遊達人馬機，以前曾在酒專工作，旅遊時也不忘到處品飲在地美酒，她表示現在國內旅遊風氣，不僅流行復古懷舊風，飲食上更強調與在地風土文化連結。以在地酒款為例，紹興酒重視水質，而台灣埔里水質清澈甘甜，所以埔里酒廠佔盡天時地利之便，選用優質的糯米、蓬萊米與小麥，佐以純淨愛蘭甘泉水，釀造出的優質紹興酒，酒香濃郁，入口潤順，所以每次帶團到中部時，馬機總會將埔里酒廠排入行程裡，帶著團員了解紹興酒的歷史與特色，品嘗在地風味更有意思。



▲曾在酒專工作，旅遊時也不忘到處品飲在地美酒的旅遊達人馬機，不僅帶團都會將埔里酒廠納入行程景點，更推薦大家利用紹興酒搭配隨處可得的飲料，做出好喝的夏日調飲。（圖／資料照片）





馬機也分享幾款隨手可得，在家就能調出的紹興調飲，融合復古的紹興酒香氣，激盪出令人驚豔的夏日冰飲，也更接近年輕人的口味。例如將紹興酒加上新鮮檸檬汁與果糖，比例為2:2:1，再放入碎冰，倒進果汁機攪拌打成冰沙後，就成了好喝的檸檬沙瓦。怕麻煩、怕酸的人，也可以將檸檬汁跟果糖，改成檸檬氣泡飲、雪碧或柳橙汁，將柳橙汁（或檸檬氣泡飲、雪碧）及紹興酒以3:1比例倒入後攪拌，再加上迷迭香或柳橙切片，香氣層次更加豐富迷人。



▲馬機也分享幾款隨手可得，在家就能調出的紹興調飲（圖／資料照片）



▲利用超商就能買到的飲料，就能盡情發揮創意。其中紹興加上蘋果西打(圖左)或是紹興加上薑汁汽水(圖右)，口感最受歡迎，就連平日不常喝酒的女生也很愛。（圖／資料照片）





以口感來說，紹興加上蘋果西打或薑汁汽水是最受女生歡迎的。酸酸甜甜的蘋果西打，以1:1的比例加上紹興酒(比較不敢喝酒的可以改為2:1)，不但中和了紹興酒的酸度，又保留了酒香，喝起來非常順口，這可是爸媽們以前參加喜宴時，最愛的調法！酒體顏色不變，但更好喝！另外最令人驚豔的，就是紹興酒搭配薑汁汽水，意外地跟紹興酒合拍！將紹興酒跟薑汁汽水加在一起，無論口感還是外表，都跟香檳超像！如果喜歡薑的香氣，不妨試試再加上薑絲，保證好喝到讓人睜大雙眼，喝完還想再喝！



▲（圖左）超市就買得到的麥根沙士與紹興酒，搭配起來意外好喝。（圖右）紹興加上乳酸飲料，無論口感或是外觀，都超級夢幻。（圖／資料照片）





另外，超商常買得到的麥根沙士及乳酸飲料，也可以拿來跟紹興酒做搭配，馬機特別推薦文青們，一定要試試紹興酒加上乳酸飲料的做法：先將冰塊裝滿高腳杯，倒入60cc乳酸飲料，再將40cc紹興酒緩慢地沿著冰塊邊緣輕輕倒入，就會出現夢幻雙色調飲，超適合拍照上傳Instagram，保證讓你的文青朋友們驚艷不已！





達人更建議，若是以調酒來說，家裡廚房必備的紹興酒，就可以盡情發揮創意；不過若要純飲，真正感受紹興酒的濃郁香氣，則選擇「陳年紹興酒」風味更佳。最近台酒推出的2020總統就職紀念酒「玉泉珍藏30年陳紹」，以傳承的「承」作為設計概念，瓶身與鶯歌歐文瓷合作，使用鶯歌窯製技術，採非常具有質感的黑色霧面，再從瓶頸釉噴窯燒自然流型，形成每支皆獨一無二的設計。而珍藏陳放30年的陳紹，除了本身的米糧香外，更帶有龍眼、甘菊、茉莉花等淡雅香氣，酒體豐滿柔順，不僅值得細細品飲，更有收藏價值呢！



