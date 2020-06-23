影／獨家創舉挑戰不可能　日環食節目全紀錄

▲NOWnews獨家空拍日環食，空中拍攝到日環需在事前透過精算才能在準確位置拍攝到，可說是「不可能的任務」（圖／NOWnews）

▲「安捷飛航訓練中心」事前透過精算準確位置拍攝到日環食。（圖／NOWnews）

▲，「安捷飛航訓練中心」透過程序模擬器針對飛航路線還有各種天候狀況、風向做模擬。（圖／NOWnews）

▲日食食甚前後在高空也會有陰風陣陣的狀況。（圖／NOWnews）

▲事前不斷模擬試飛，只為捕捉高空「日環食」奇蹟美景。（圖／NOWnews）

▲飛行計劃必須超過既有系統，以秒級的精確度操控飛行，這方面則仰賴額外輔助的程式與電腦才能完成。（圖／NOWnews）

▲空拍任務精確度要到「秒級」，也讓拍攝任務變得更加艱鉅。（圖／NOWnews）

於6月21日下午，天文奇景「日環食」登場亮相。《NOWnews今日新聞》獨家透過航機空拍，以空拍鏡頭，帶給觀眾不同角度，一覽日環食的奇蹟美景。當天，《NOWnews今日新聞》日環食直播特別節目，連續三小時不間斷，由知名氣象達人彭啟明博士擔任主持人，天氣分析師謝翔宇在雲林現場為大家帶來最即時的日環食帶美景分析。除此之外本次日環食發生時間正好是「夏至」，在直播的現場我們也邀請PTT名人馬雅人蔡佾霖與大家分享馬雅文化在天文曆法的發展，另也邀請了地球科學名師陳灼華、歷史名師陳啟鵬一同為大家介紹日食的成因以及歷史上與日食相關的有趣故事。這次企劃準備時間長達三個月，雖然日環食的登場僅短短40秒，要在空中拍攝到日環食相當困難，需在事前透過精算才能在準確位置拍攝到日環食。在事前準備上，透過「安捷飛航訓練中心」的程序模擬器針對飛航路線還有各種天候狀況、風向做了無數次模擬，才能計算出如何在正確的時間到達目標區域。模擬機工程師李文傑就表示，如果像夏天的話，中南部恐會有午後雷陣雨的情形發生，拍攝時就必須閃避該狀況。另外，航測員也會因飛機的航情，來去做一個導引，會影響到拍攝的整個任務。本次路線將由高雄出發，並於環食帶拍攝「上帝的戒指」，後於松山機場降落。三小時的直播節目中，台北攝影棚內有專家解說外，也連線到雲林的觀測現場，帶觀眾隨時掌握日食的不同進程。節目中最令人期待和緊張的就是等待包機拍攝的日環食畫面。機上的拍攝人員表示，由於日食到達食甚前後，因為陽光突然被大量遮蔽而產生較大的溫差，此時若在地面會有陰風陣陣的感覺，團隊這次到了高空，也在環食前後這段時間突然遇到不在氣象預報中的亂流，也因此讓駕駛機長嚇了一跳，機上規劃的天文學專家則是非常興奮，原來日食食甚前後在高空也會有陰風陣陣的狀況。高空拍攝日時不比地面可以定點等待，為了讓客艙能夠順利觀察，飛機採用穿越的方式進入預計觀測區域，由於飛航電腦的操作只能達到分鐘等級精確度，而這次日環食在同一地點過程大約1分鐘，而在高空穿越的時間更短，因此飛行計劃必須超過既有系統，以秒級的精確度操控飛行，這方面則仰賴額外輔助的程式與電腦才能完成。當僅有 40 秒的日環食亮相後，空拍的日環食在顏色上也較平地上觀看更為亮麗，拍攝起來也較為立體，比起「上帝的金戒指」，更像「白金指環」般，但會有這樣的差別，專家解釋白金指環是因爲濾光鏡不同，讓人看見日環食不同的樣貌！