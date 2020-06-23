李永得上任滿月　首曝三感一力政策、擬設文化倉儲

▲文化部長李永得上任滿一個月，今（23）日上午接受電台採訪時也公布未來文化部的新政策。（圖／台北之音提供）

文化部長李永得上任滿一個月，今（23）日上午接受電台採訪時也公布未來文化部的新政策。李永得首先提出「三感一力」政策，將著重在歷史感、國際感、價值感與創造力。此外，針對國內許多表演藝術團體遭受祝融之災，他也欲打造「文化倉儲物流園區」供劇團、電影、出版、音樂界貯存書籍、道具、服裝等，預計在年底將會有初步規劃。





李永得今日接受Hit Fm 台北之音「周玉蔻嗆新聞」專訪，主持人周玉蔻犀利提問：「人家能做得都做了，你還可以做甚麼?」，李永得也正面回應「麗君障礙」表示，，每一任文化部長都有其獨特的政績，不管前後任他都看優點，障礙就是是為了超越，鄭麗君最大的貢獻在法治基礎上，她在文化大道鋪上堅實路面，讓後面的人可以盡情奔馳。





李永得也首次提出「三感一力」政策，作為文化部日後的施政方向，「三感是歷史感、國際感、價值感，一力則是創造力，這些都是我上任之後可以繼續努力厚植的地方」。李永得認為，人類的生活，就是文化，無論是菁英文化或是普羅文化，語言或是表演藝術，都是文化。台灣的歷史感也是多元的，包括日治文化、中華文化、原住民文化、客家文化等，都是台灣文化的一部分。





另外，紙風車劇團倉庫日前遭逢祝融，價值5千萬的布景、服裝付之一炬，也讓人聯想到過去雲門、優劇場等知名劇場均曾遭大火吞噬的慘劇。李永得表示，可以想像比紙風車小的劇團，更會有道具和服裝沒地方放的問題。劇團受限經費經常只能找鐵皮屋當倉庫，違建沒保險、消防設施也不夠，東西放久了會壞，此次紙風車大火後，他跟大家懇談後激發「文化倉儲物流園區」構想。





李永得說明，道具和服裝也有文化意義，這段時間徵詢文化界，發現電影、音樂、出版界都有儲存物品的問題，比方出版社儲存退書，「文化倉儲物流園區」可以解決問題，能便宜租給業界，甚至可以有展示空間開放民眾參觀；而儲放在此的劇團戲服若稍作修改，還可以讓不同劇團使用。





李永得指出，此一園區採政府與民間合作、由民間經營，腹地希望至少有三到五公頃，他正在搜尋地點，預計今年底會有明確的輪廓。



