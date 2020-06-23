台船基隆廠勞工將失業？謝國樑聲援：不能漠視勞工權益

台船公司計劃將基隆廠業務南移或資遣，獲得三位獨立董事一致支持，前立法委員謝國樑與基隆市議會副議長林沛祥等人，今（23）於台船基隆廠門口，集結抗爭，大力聲援台船員工的權益，要求台船不應犧牲將近兩千人的工作權與生存權。前立法委員謝國樑與基隆市議會副議長林沛祥，以及中正區三位國民黨籍議員代表今集結在台船基隆廠門口，針對近日台船基隆廠員工為捍衛權益集結抗爭表達力挺與聲援，同時要求台船潛艦園區的工作機會，絕不應該建立在侵害基隆廠員工權益之上。謝國樑表示，台船基隆廠員工的生計是最重要的，未來的潛艦園區絕不應該建立在犧牲台船基隆廠現有員工以及周邊勞工朋友，將近兩千人的工作權與生存權。林沛祥則指出，日前中央選定台船基隆廠為潛艦園區的落腳地，創造一萬個就業機會的宣傳言猶在耳，但目前潛艦園區都還沒具體進度，台船員工卻先面臨資遣失業的困境，他說，難道中央所謂的創造就業機會，其實是讓原本有工作的人先失業再提供工作？市議員呂美玲表示，蔡總統曾說勞工是他心中最軟的一塊，當時感動了很多人，反觀台船今天的作為根本就是直接打臉蔡英文總統，因此，呂美玲要求基隆市長林右昌及立委蔡適應，兌現潛艦園區號稱能創造一萬個工作機會的選舉支票。謝國樑認為，國際經濟環境的蕭條導致台船業務量下滑這是可以理解，但一個三年累積虧損上百億的公司，企業經營者竟然可以穩若泰山，這在企業界是難以想像的荒謬，更何況這個董事長還是官派的。謝國樑呼籲，主管機關經濟部難道應即刻進行整頓，讓台船有重生的機會，也保障這些勞工們的工作權益，同時他也呼應民進黨立委林岱樺的看法，認為台船的董事長丶總經理應該換人做，讓新人為台船帶來新的氣象。