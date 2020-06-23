中原大學UFO計畫關懷環境　台法合作讓植物聲音被聽見

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▲中原大學設計學院師生與法國聲音藝術家Yannick Dauby(右三後)與植物生態專家林暐翔(右一)合（圖／中原大學提供）

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植物的聲音竟然可以運用科技從喇叭聽見？中原大學設計學院師生與法國聲音藝術家Yannick Dauby合作，在植物生態專家林暐翔協同下，完成結合科技收錄植物聲音的大型作品「Sound Of Statue」及光影作品「植物舞台」，並在教育部人文社會與科技前瞻人才培育成果展首次公開展出。中原大學22日舉辦教育部人文社會與科技前瞻人才培育計畫（University Foresight Education Project，簡稱UFO）成果展，呈現學校不同科技學生的創新課程創作成果這項搜集植物聲音進行視覺與聲音的實驗創作，還可透過敲擊石膏像的聲響及利用特殊器材讓植物演奏不同的樂器，也讓參觀的師生大呼有趣又不可思議！展覽中最吸睛的作品，莫過於由建築系陳宣誠老師和商設系邱永中老師所帶領的學生團隊打造的大型植物聲音光影創作法國與國內的兩位不同領域專家指導，使用Midi Sprout感應器來感測植物體內的生物電，並依照要採集的聲音來源製作簡易的微型麥克風，搜集植物聲音。商設系學生孟可研表示：「我們希望透過一系列的聲音實驗，用科技手段拉近人與自然的距離，讓人們聽見微觀環境中有趣豐富的聲音。」指導老師陳宣誠也說，這項第一次的創新實驗作品也規劃在美術館進行展出，甚至在未來的大型地景藝術節，也可能配合場域進行更大型的藝術創作，讓更多民眾能參與其中。