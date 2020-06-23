國人出遊慾望擋不住！林佳龍：安心旅遊補助再加碼20億

隨著疫情趨緩，各項防疫措施逐步解封，安心旅遊補助也將在7月上路，交通部長林佳龍今（23）表示，國旅反應熱烈，考量原編列的39億元預算可能不足，因此爭取加碼20億元，目前已獲行政院支持。交通部推出安心旅遊5大方案，計劃在7月1日上路，包含團體旅遊、自由行住宿、觀光遊樂業入園及台灣觀光巴士優惠，以及補助地方政府辦理在地特色觀光活動，且優惠不分平日或假日。其中自由行方案，每名旅客住宿一晚每房可依實際住宿房價折抵新台幣1000元，離島有加碼優惠，可再多使用一次折抵，最高一人折2000元。交通部長林佳龍今日表示，由於這次安心旅遊大家悶久了，預期將會爆滿，安心旅遊的39億元經費恐將不足，因此在紓困3.0的部分將會加碼編列20億元在安心旅遊補助上，而經費不足的部分將向行政院申請，行政院也表示很支持。林佳龍說，安心旅遊補助，搭配三倍券及各部會補助，希望能達到振興經濟目的，因此這次會與過去的旅遊補助稍有不一樣，但都是希望可以炒熱國內旅遊的氣氛，讓旅客能安心旅遊，也對台灣觀光業有信心。林佳龍希望接下來的三個月，能夠讓外界看到台灣不僅防疫做得不錯，還可以走出來旅遊，將台灣打造成防疫大國外進而也打造成觀光大國。另外針對衝擊較嚴重的旅行社、機場相關服業，林佳龍也表示，目前正在研擬紓困3.0部分，未來三個月會建立一個指標，對於國際觀光客為主的旅宿業予以紓困。林佳龍認為，把國旅做好也能迎接國際觀光客，讓國際觀光客不僅待在台北，還能環島旅遊、精緻旅遊，體驗到真正屬於台灣的文化，而這種結合觀光產業，特別是青年創業等行程，也是未來要推廣的模式之一。