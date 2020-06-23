林敏雄讚PXPay推得好、不怕家樂福　自虧手機只用半小時

▲全聯積極推數位轉型，目標今天PXPay使用率達40％。（圖／記者劉雅文拍攝109.6.23）

台灣量販超市版圖爭奪戰，從家樂福日前拋出併購頂好的震撼彈開始醞釀，仔細比較兩大業者，2019年台灣家樂福營收710億，全聯營業額則是將近1300億，都各創新高數字，也顯示兩大業者競爭意味濃厚。全聯董事長林敏雄也提到，全聯進步很快，PXPay也推得很好，還笑說：「現在年輕人一天用手機八小時，我看我的手機一天只用不到半小時」。另外，被問到怎麼看家樂福併購頂好，全聯總經理蔡篤昌表示，目前頂好集中在台北、新北，中南部的店都撤了，而且店規模小，影響應該不大，不過他也透露，當然希望買到（頂好），就有小型店，不過沒買到也沒關係，因為考量到小型店的樣態，全聯東西多也塞不進去。不過家樂褔這樣的併購夾殺，會不會掀起全聯跟進24小時營業的模式，總經理蔡篤昌話說的保守，他認為不是不能做，前提是真的有需要，副董事長謝健南則是表示，全天候營業要考量的除了人事成本，還有物流配送問題，涉及層面很廣，目前全聯不會考慮跟進。全聯為了鞏固超市龍頭地位，也積極推動數位轉型，不只非現金支付率有45％，PXPay目前使用率24％，今年打出目標要上看40％，而且「實體電商」計畫預計年底上線，就連去年底推的全聯咖啡，市場反應也比預期熱烈，售出將近200萬杯。蔡篤昌也說，今年全台展店4、50家沒問題，目標營收往1400億努力。2020年，受惠於疫情的影響，大家用餐習慣改變，也讓全聯生鮮業績比去年同期成長超過三成，再加上數位轉型的推波助瀾下，39歲以下得消費者也成長了9%，不過也因為疫情，民眾減少聚會，讓菸酒銷售額出現下降，再加上前段時間因為疫情造成的瘋搶物資，民眾過度囤積，也將會影響到接下來的乾貨銷售。