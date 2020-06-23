小琉球藍色公路「鵬灣線」啟航　端午連假推100元體驗價

▲大鵬灣國家風景區斥資 4 千萬元打造「東津巨蛋」碼頭，預計成為東港打卡新景點。（圖／記者陳致宇攝）

▲鵬琉線連續假期會不定時增班，來回全票 550 元，開航優惠 380 元。（圖／記者陳致宇攝）

▲鵬琉線每周五、六、日上午 9 時 30 分自大鵬灣出發，下午 16 時 30 分自小琉球大福漁港返回，單程航行時間約 20 分鐘。（圖／記者陳致宇攝）

▲小琉球大福漁港。（圖／記者陳致宇攝）

▲濱灣公園可搭乘重型帆船遊覽整個大鵬灣， 40 分鐘的航程票價 300 元。 （圖／記者陳致宇攝）

新冠肺炎疫情趨緩，台灣掀起一股國旅熱潮，位在南台灣的小琉球也吸引不少旅客，連結大鵬灣與小琉球的藍色公路「鵬琉線」將於24日啟航，未來旅客可以自高鐵左營站搭乘台灣好行轉乘，提供旅客不同交通選擇，也能舒緩東港的搭船人潮。為慶祝啟航，業者於端午連假期間推出來回 100 元的體驗票價，每日限 40 人。大鵬灣觀光遊艇公司表示，小琉球全年均溫 25 度，旅客不用出國就能體驗海島風情。新啟航的鵬琉線每周五、六、日上午 9 時 30 分自大鵬灣出發，下午 16 時 30 分自小琉球大福漁港返回，單程航行時間約 20 分鐘，連續假期會不定時增班，來回全票 550 元，開航優惠 380 元。配合新航線，大鵬灣國家風景區斥資 4 千萬元打造「東津巨蛋」碼頭，東津是東港舊名，晚上還會點燈，預計成為東港打卡新景點。此外，大鵬灣國家風景區管理處（鵬管處）指出，預計 7 月下旬增開台灣好行「大鵬灣琉球線」，旅客可自高鐵左營站直達大鵬灣的濱灣公園，轉乘鵬琉線船班至小琉球，暢玩整個大鵬灣國家風景區，落實景點交通無縫隙服務。鵬管處說，濱灣公園緊鄰環灣道路，沿著灣畔規畫設計，內容有遊艇泊區、帆船基地、聯合售票中心、借問站、停車場等遊憩服務設施。遊客可挑個落地窗邊的雅座喝咖啡，將灣畔美景收進眼底；另有多家業者進駐聯合售票中心， 提供多元化的在地體驗選擇，如提供遊湖烤蚵、觀光遊艇個人排餐海上饗宴、 重型帆船體驗等，通通是濱灣公園必遊項目。為慶祝鵬琉線啟航，業者於 6 月 25 日至 28 日推出來回 100 元的體驗票價，限定下午15 時 30 分出發，抵達小琉球可於港口周邊觀光，下午 16 時 30 分返回大鵬灣，每日限 40 人，須於臉書專頁預約報名。