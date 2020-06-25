專訪／唐鳳拿到三倍券全捐出　談同婚法讚「超連結法案」

▲在走入政壇近4年期間，行政院政務委員唐鳳最驚訝的就是公務員體系的創新能力。（圖／記者陳明安攝）

▲行政院政務委員唐鳳拿到「振興三倍券」後，要將它全數捐出。（圖／記者陳明安攝）

行政院「振興三倍券」上路在即，該政策的「總舵手」行政院政務委員唐鳳拿到三倍券後要怎用呢？唐鳳在《NOWnews今日新聞》專訪中透露，會把這3000元捐贈給有社會創新意義的愛心機構。另外，台灣同婚專法通過至今已逾1年時間，對此唐鳳也大讚同婚法是「社會創新的一部份」。唐鳳2016年任職行政院政務委員時年僅35歲，是行政院有史以來最年輕的政務委員，在走入政壇近4年期間，他最驚訝的一點就是「公務員」，「其實公務員比我們想像的要創新非常多，事實上是我見過最具創新精神的一批人。」唐鳳表示，過去許多台灣公務員由於公務員服務法的關係，就算有再多創新的想法，只要上司不同意，就不能跟外界透露，就算是以個人身分也不行，「所以就變成大部分的創新都被關在是公務員（體制）裡面。」唐鳳在成為台灣史上第一位數位政委後，專司開放政府等事務，透過社會創新等方式，讓大眾能夠參與公共政策，「好比像是民間有新的想法時，可透過公務員來幫忙達成他們所想要做的。」唐鳳以本次疫情中的「口罩地圖」為例，當他看到民間有此想法後，決定「增幅」這個概念，於是讓公部門與民間合作，最終成果廣受各界認同，也證實這樣的方式是具有公眾利益的，「透過這樣開門造車的做法，就能讓公務員的創新能力被釋放出來。」另一個社會創新的例子是財政部電子報稅系統，該軟體初始由於介面陽春、僅能使用Windows系統等原因，每年都被外界批評。唐鳳注意到，民間設計師卓致遠在公共政策參與平台上提案並抱怨報稅軟體，原就因是在那年民眾無法使用Mac或linux在網路報稅。「在這個過程裡面，卓致遠其實就扮演一個很重要的角色。」唐鳳回憶，財政部專門委員楊金亨是當時「開放政府聯絡人及協作會議」的其中一位聯絡人，他已經被授權說，民間只要有各種想法可以立刻回覆，「他的回覆，我們簡單講就是4個字『你行你來』，就是說，不是會吵有糖吃，是會吵的進廚房！」於是，卓致遠到了財政部資訊中心，並與過去對報稅軟體有批評、指教或是寫部落格的朋友合作，一起規劃隔年的報稅系統，「果然這個系統在隔年linux版本的試用時候，就有高達90幾（％）的滿意度，以至於連Windows的使用者都要跟別人借Mac或linux來報稅，因為畫面比較漂亮。」唐鳳指出，再到了隔年後，負責報稅軟體的關貿公司團隊沿用這套軟體，「稍微改一下」配合「口罩實名制2.0」推出「eMask2.0」系統，「現在我們還再稍微改一下，就變成『三倍券』的系統。」這個由行政院6月初推出的「振興三倍券政策」，事實上就是由唐鳳一手策畫，甚至在當天行政院發布政策的記者會上，行政院長蘇貞昌還表示「唯你（唐鳳）是問」。三倍券政策背後雖有諸多的壓力，但當唐鳳拿到三倍券時，卻有個溫馨的用法。「我3000塊一定是刷給就是具有社會創新、有實際成績的。」唐鳳說，好比像說捐獻給喜憨兒基金會，因為該協會還會做一些烘焙、飾品加工或是藝術創作等工作。唐鳳認為，這樣捐款就不是只是捐款，「就是你同樣是花3000塊錢，但是可以創造超過3000塊的社會或者環境效益。」此外，該協會每年也會提出證據，說明捐款對社會與環境的投資報酬率大概有多高，「越是像這樣子有社會跟環境效益的，我越會花這3000塊錢，那當然我最後會領到2000，這2000我也打算捐出去。」喜愛社會創新組織的唐鳳，對同樣具社會創新意涵的「同婚政策」也有獨特想法。「我覺得『結婚不結姻』就是一個很棒的社會創新。」他認為，在2008年台灣從「儀式婚」改成「純粹登記婚」之前，很多長輩覺得，婚姻中的「姻」才是重點，也就是說婚姻被看成是是家族與家族之間結合，台灣在2008年改完全登記婚後，婚姻就成了兩人之間的權利義務關係。「我覺得這兩種看法都是很有道理的，『婚』跟『姻』本來就都是在社會上面存在的一些關係。」唐鳳認為，台灣1年前透過「超連結法案」的方式來設立同性婚姻專法，也就是在超連結準用民法裡面所有關於婚的部分，但完全不超連結到關於到姻的部分，那就能就同時照顧正反兩邊的看法。「這樣子施行之後，大家就發現說好像不錯，就是說姻親的這一部分並沒有被干擾到，但是結婚的部分所有的權力都準用。」唐鳳說，這時候同婚的支持率就比剛通過時高了不少，而且很多也讓很多其他東亞國家的朋友們願意學習「台灣模式」。