宜縣議會成立保釣辦公室　7月7日出海護主權

日本石垣市議會昨日通過將釣魚台改名為「登野城尖閣」，宜蘭縣議會今（23）日上午大動作宣布成立「保護頭城釣魚台辦公室」，發起人頭城鎮籍縣議員蔡文益表示，除非中央到地方協調，定調處理原則，或者石垣市撤回案子才會停止辦公室活動，否則7月7日將出海進行保釣行動。日本石垣市議會昨天通過將釣魚台改名為「登野城尖閣」，預計十月一日施行，此一事件引起宜蘭縣政府及縣議會極大關注，繼昨天宜蘭縣政府宣示「保護漁權寸土不讓」的決心後，宜蘭縣議會今天上午也大動作宣布成立「保護頭城釣魚台辦公室」。宜蘭縣議會議長張建榮、副議長陳漢鍾以及多位國民黨籍縣議員與頭城區漁會理事長、總幹事及大溪里里長等人，今天上午穿上印有保釣志士的T恤齊聚在宜蘭縣議會議一樓大廳，抗議日本石垣市議會通過將釣魚台列嶼的行政區名，改為「登野城尖閣」，並宣布成立「保護頭城釣魚台辦公室」因應後續發展。日前在縣議會提案將「釣魚台」改名為「頭城釣魚台」的頭城鎮籍縣議員蔡文益表示，「保護頭城釣魚台辦公室」將持續推動保釣工作；蔡文益說，除了兩個前提，第一點中央到地方協調，定調到底如何處理保護頭城釣魚台事宜，如果中央願意來宜蘭說明與協調，辦公室願意馬上停止，第二點則是希望日本石垣市撤回案子，恢復台日友好關係，如果有以上兩點，則願意停止辦公室活動，除此之外，7月7日將會出海進行保釣行動。