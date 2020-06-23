她買新冷氣一按秒壞！店家「神扯理由」無視：三天後再說

現在炎炎夏日，高掛的太陽讓氣溫直線上升，這可讓許多民眾受不了，不少民眾就為了家中涼快，特意去連鎖家電賣場買了一台冷氣，沒想到卻遇到冷氣師傅安裝完畢後，根本無法運作，結果業者卻怎麼也不願意讓她退貨，還拖延至數日過後，維修人員到府檢查後才幫忙換了新零件，掀起眾人討論

雲林一名女網友在臉書《爆怨公社》發文表示，日前在連鎖家電賣場買一台廂型冷氣，幾天後，師傅上門施工，沒想到「一安裝上去就有問題」，明明冷氣機就在眼前，卻根本沒辦法運作，浪費時間跟金錢卻換來一台沒用的機器，讓原 Po 氣得向店家反應要求再換一台。

▲網友建議遇到真的無良店家，直接找消保官最有保障。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

而對此，業者就解釋基本上「壓縮機沒問題，廠商是不會更換新的」，另外原 Po 還發現冷氣外殼有摩擦的痕跡，讓她無奈表示「我是買新的，不要二手的」。最後，過了 3 天官方維修人員才終於來了，但就連維修人員也不願意協助換新貨，還強調「等材料來了，更換壞掉的零件就好」。

該名網友就無助的表示「奇怪，我是出錢者，卻不能更換新品，道理何在」，而在文章曝光後，網友紛紛就建議「當下就該態度強硬」、「連用都不能用，這樣算有裝機完成哦？ 好扯耶」、「妳可能太善良了，當下就要叫他們拆回去，拒收」、「要打他們的客訴電話，不要透過店家」、「建議退貨並向消保會申訴」。（編輯：楊智傑）