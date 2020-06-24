現在年輕人都不願意務農？網揭「殘酷原因」：不是怕吃苦

▲網友好奇年輕人「不願意從事農業」的原因。（圖／翻攝ptt）

台灣已經進入工業化社會，務農人口大幅縮減，青年從事農業的人數更是占少數。這樣的現象也讓網友好奇「現在年輕一輩為什麼不肯務農？」問題引起熱烈討論，更讓「殘酷原因」被揪出。一名網友在PTT發問，「到鄉下看看，很多農民都是老一輩，60歲以上還在務農的也很多，很少看到年輕人願意務農更不要說，大學農學院畢業的，真正從事農業的也不多，到底為什麼年輕人不肯務農，那以後土地都沒有農民願意耕作了怎麼辦，糧食自給率難道不是國安問題嗎？」2018年時行政院農業委員會統計台灣從農人口56萬人，45至64歲達31.4萬人，占56%，然而15至44歲青農僅14.5萬人，差了一倍之多。文章掀起熱烈討論，不少人也點破「殘酷原因」，「如果家裡沒農田就不用考慮了，光找地就讓你頭殼抱著燒」、「沒田啦」、「通常是老家有農地的人才有機會選擇務農」、「要地、機器、人力和經驗，年輕人誰有？」事實上這論點也有數據可以證實，107年底時行政院農委會統計，農牧戶之耕地所有權屬全部自有者占78.4%，除了沒有田地外，也有其他原因被眾人點出，「若想搞科技化務農，光先前投資的成本至少數百萬」、「農業資金門檻常常比小工廠還高」、「務農好賺的話就不會種出一堆工廠了」、「中盤、大盤賺走了，做事人賺不到什麼錢」、「真的被中間盤商賺走」。（編輯：潘毅）