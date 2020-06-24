熱！端午連假高溫恐破34度　全台紫外線飆高達危險等級

端午連假明（24）日開始，隨著疫情趨緩，預計返鄉與出遊人潮將大幅增加，至於天氣狀況，中央氣象局發布未來四天天氣預測，各地依然高溫炎熱，普遍將達34度以上的高溫，紫外線指數易達過量或危險等級，而山區及中南部地區有降雨機率，週末開始北部午後也有可能出現局部短暫雷陣雨。氣象局指出，今天開始到週五，受到西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；週六開始到下週，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨。在溫度方面，氣象局表示，各地高溫普遍在34度以上，台北盆地受西南風沉降及熱島效應影響，可能出現38度左右高溫；花東縱谷由於背風沉降加上地形較特殊，東部地區也可能出現較高氣溫，請出遊民眾要特別注意慎防熱傷害，並隨時補充水分。氣象局提醒，由於各地雲量偏少，全台紫外線指數預測皆有過量甚至危險等級發生，上午10點到下午2點間最好不要在烈日下活動，如需外出則必須採用適當性物理性防護措施，如衣服、帽子、遮陽傘及太陽眼鏡，海邊及高山更易受到紫外線傷害，需更注意防護、防曬工作。