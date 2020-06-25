夏日冰品大戰開打　巧克力、手搖杯品牌加入戰局

▲夏威夷果仁黑巧流心雪糕，加上升級後如熔岩巧克力般的黑巧克力流心。（圖／業者提供）

▲「玉山」選用新鮮香甜的愛文芒果與芭樂丁為配料，另又藏有散發甜味的香草冰釀鳳梨。（圖／業者提供）

▲知名手搖飲品牌一芳水果茶首度推出「小美雪凍冰淇淋系列」飲品。（圖／業者提供）

以傳統節氣來說，過了端午節就代表著正式進入夏季，更是民眾即將開始大舉購買消暑冰品的旺季，除了冰品業者摩拳擦掌，現在連國際知名巧克力品牌、台灣本土貝果品牌甚至是手搖杯業者也紛紛跨足夏日冰品，希望在大餅裡分一杯羹。GODIVA黑巧克力流心雪糕再度回歸7-ELEVEN夏季冰品陣容，今年更推出2款口味，包含英式經典伯爵茶杏仁黑巧流心雪糕，以及全新升級2.0版本的夏威夷果仁黑巧流心雪糕。全台限量30萬支，15日起7-ELEVEN獨家全面開搶。帶有佛手柑香氣的伯爵茶，結合比利時巧克力特有的香濃，黑巧克力冰淇淋包裹伯爵茶流心的濃郁香氣在口中四溢，風味層次豐富而醇厚。而佐以嚴選澳洲的夏威夷果仁的夏威夷果仁黑巧流心雪糕，加上升級後如熔岩巧克力般的黑巧克力流心，是巧克力控一嚐就會愛上的酷暑聖品。另外，以天然在地物產為主打的好丘貝果，今年夏天在6月19日起，再度帶來引起排隊風潮的超消暑「山系冰品」系列，以台灣山岳玉山、阿里山、陽明山、合歡山為名的「山系剉冰」，聚集各式最受歡迎的夏季果物及茶品口味，今年並首度升級與眾多在地冰淇淋品牌合作的天然冰淇淋，再以日式刨冰外觀結合台式甜湯的獨家創意打造全新冰品型態。其中，玉山是台灣第一高峰，更是東亞最高峰，因常年覆雪、皎潔如玉得名，因此選用台灣最負盛名的夏季水果，新鮮香甜的愛文芒果與芭樂丁為配料，另又藏有散發甜味的香草冰釀鳳梨，並淋上以鳳梨果醬和薄荷特製的水果淋醬，最後於山頂上覆蓋著海鹽鮮奶油與芒果牛乳冰淇淋，品嚐融合多種在地水果風味。而家喻戶曉的小美香草冰淇淋，是陪伴許多人成長的美好回憶。知名手搖飲品牌一芳水果茶首度推出「小美雪凍冰淇淋系列」飲品，在飲品中加入超過一整盒小美小黃杯的頂級香草冰淇淋，同時一口氣推出5款冰淇淋飲品，除了小美雪凍紅茶，還有小美雪凍芒果露、小美雪凍烏龍茶、小美雪凍青茶，以及小美雪凍綠茶，準備挑戰消費者的選擇障礙。全5款夏日限定冰淇淋飲品，6月17日正式開賣。小美雪凍冰淇淋系列新品，除了紅茶、烏龍、青茶、綠茶等台灣原茶，還有今年5月上市以來榮登銷售排行前3名的愛文芒果西米露，在共5款飲品中豪氣加入超過整盒小美小黃杯香草冰淇淋，口感綿密、香甜滑順，豐富了飲品風味層次，建議飲用時可以一口冰淇淋、一口飲料，享受兩種不同口感，也可以將飲品和冰淇淋攪拌成奶茶一起喝，品嚐迷人的濃郁滋味，回憶兒時歡樂時光。