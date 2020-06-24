農委會7年砸2000萬推溯源餐廳　消基會：成效僅19%

農委會於2013年開始推行「溯源餐廳」計劃，7年來砸下至少2000萬經費，但消費者文教基金會經過調查，平均僅有19%可以標示為「溯源餐廳」，甚至有44%餐廳經營或服務提供者不知道這個制度的存在，消基會呼籲，農委會應加強教育和宣傳，讓良法美意得以確切落實。食品安全意識抬頭，消費者開始重視食安相關議題，希望能知道菜單上的食品是否可以溯源，農委會於2013開始推行「溯源餐廳」計劃，只要餐廳業者認同照護消費者健康權益以及環境永續的理念，在供應的餐點中盡可能採購「產銷履歷透明」的食材，並標示於菜單、餐廳官網和餐廳明顯處，便是一間溯源餐廳。不過，這項政策是自願性參與的活動，目前全台擁有溯源餐廳標章的餐廳店數僅有255家，由於該制度已推動7年之久，國際扶輪3521地區特別成立食安計畫委員會，與消基會合作，針對大台北地區115間業者進行「溯源餐廳」調查。但調查結果顯示，僅有22家是「溯源餐廳」，佔比19%，其中一般餐廳、飯店未參與溯源餐廳的比例高達90％，速食店有80％，反倒是連鎖餐廳參與度較高，有31%，且有44％餐廳經營或服務提供者不知道溯源餐廳制度的存在。消基會表示，這樣的推動成效實不算好，這7年時間花費不少經費，2015年花了550萬元、2016年花費1000萬元、2018年500萬元、2019年400萬元，一直到2020年一樣花費300萬元；消基會質疑，大台北地區為首都，亦是政經活動熱區，為何餐廳參與「溯源餐廳」推動活動如此低落？是宣傳不夠？還是餐廳業者另有考量呢？消基會說，對於溯源餐廳的推動只有不到兩成的成效結果很失望，政府對教育和宣傳工作有很大的改善空間，消基會呼籲這項政策的良善美意，還需要找到適切點徹底落實執行，未來也期待餐飲經營者在資訊設備和技術的提升，讓消費端可以直接掃描QR-Code，進入食材溯源的領域，對食材有深入的理解和信任，消費者也能夠安心享用每一口吃進去的食材。