6／25桃園機場開放轉機　29日起放寬外籍、港澳人士入境

中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，針對國際旅客來台轉機需求，考量鄰近的香港、新加坡等樞紐機場已陸續開放轉機，交通部已依「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則提出「桃園機場因應武漢肺炎逐次開放轉（過）機旅客計畫」，經相關單位研議討論，決定自明（25）日零時起開放桃園機場轉機。指揮中心指出，為將轉機防疫風險降至最低，交通部提出的桃園機場開放轉機方案，已完整規劃多項管制作為及限制條件，除排除疫情仍屬嚴峻的中國大陸，並要求僅能搭乘同一航空集團的營運航班（目前為華航、長榮及國泰航空，後續將視疫情及實施情形滾動檢討），且限制轉機停留時間在8小時以內；轉機旅客下機後將嚴格執行空間動線區隔及防護措施，轉機旅客飲食及購物等都會在專人全程監護下提供服務，如有航班延遲或旅客健康狀況異常情形，也都有擬妥應變計畫，交通部次長祁文中並已於19日赴現場進行實地演練，以最審慎的態度縝密布署。另一方面，指揮中心表示，考量國際疫情趨勢，因應商務經貿交流及人道因素等需求，自29日起，放寬外籍、香港及澳門人士入境對象，其中外籍人士除觀光、一般社會訪問以外，均得提出申請；港澳人士部分，若是有特殊人道考量及緊急協處、商務履約、跨國企業內部調動等需求、或是已取得我居留證的國人配偶、子女及商務經貿交流（含工作居留、投資居留及創新創業居留等），均得提出申請。指揮中心指出，為確保飛航防疫安全，並降低開放外籍及港澳人士入境後發生社區疫情風險，對於獲准入境台灣的外籍、香港及澳門人士，要求應於航空公司報到前，主動出示「表訂登機時間前3天內之COVID-19核酸檢驗陰性報告（英文版）」，並配合入境後居家檢疫14天及必要檢疫措施。指揮中心再次呼籲，所有入境旅客於啟航地向航空公司報到（check in）或登機前，均應使用手機完成「入境檢疫系統」線上健康申報，以加速旅客入境通關作業及配合入境後社區防疫措施。