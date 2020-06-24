端午連假疏運！雙鐵加開班次　國道管制、收費折扣看過來

▲交通部高公局國道疏運措施。（圖／交通部高公局提供）

明天就是端午節連假，交通部預估返鄉及出遊人潮將在今（24）日下午湧現，有鑒於疫情趨緩，國內防疫措施逐步解封，疏運計劃將比照春節規模，國道高速公路實施暫停收費、尖峰高乘載管制及收費折扣，並和客運業者合作；雙鐵則加開班次、限量發售站票。交通部公路總局預估，今年連假交通量會較去年上升，今天下午開始，將會陸續出現返鄉車潮，為紓緩車流量，高公局排定6月25日至27日每日凌晨起到5時以及28凌晨到上午10時暫停收費，四天連假期間收費優惠折扣，單一費率打75折，取消每日20公里優惠里程；國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折優惠。另外國1南下平鎮系統與埔鹽系統匝道25、26日全天封閉；國1北向埔鹽系統、虎尾系統以及國3西濱系統匝道於27、28日全天封閉。另外還針對十個重點路段實施精進式匝道儀控，國1南下楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統到埔鹽系統；國1北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3土城至大溪、快官至霧峰；國3北向後龍至西濱。四天連假每日將會增加開放路肩供小客車行使時段。在高乘載管制部分，6月25日7時到12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山各交流道南向入口匝道、國5南港系統、石碇及坪林交流道南向入口匝道；6月26日7至12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道南向入口匝道；6月27日至6月28日每日14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道。高公局預估，解封後首個連假帶回國旅熱度，連假第一天，國5恐將從清晨5點塞到晚上8點，交通部也與客運業者合作，部分路段優先提供大客車通行以及轉乘優惠，另有90條國道客運路線配合提供票價折扣，也會視各路線情形機動加班加強疏運，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具出遊返鄉或返工，省時又安全。至於前往觀光景點，交通部也提供39條「台灣好行」半路線價優惠，相關資訊皆可到高路總局及觀光局網站上查詢，也能透過「幸福公路app」或「智慧化省道即時資訊服務網」接收最新路況通知。交通部建議，連假頭兩天南下旅遊或返鄉用路人可以於下午1時後出發；後兩天北返復工則建議要於中午12點前出發，避開尖峰塞車時段，能縮減交通時間。台灣高鐵24日自南港加開2班次南下各站停靠的全車對號座列車，端午連假疏運期間，暫停定期票、回數票以及悠遊卡一卡通聯名卡使用；台鐵也從今起到下週一，加開114班列車、加掛486車廂，協助疏運旅客，普悠瑪號、太魯閣號等新自強號，每天每列次限量發售120張站票。