20歲日女來台返國後確診　陳時中：不排除列本土案例

中央流行疫情指揮中心今（24）宣布，昨日接獲日方通知，該國確診1名自我國返日的新冠肺炎無症狀感染者。指揮中心指揮官陳時中今表示，該案關情形都未確定，因此暫不列案例序號，若是確認在國內社區感染，則被視為台灣本土案例。指揮中心發言人莊人祥指出，該例於2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，20日出境返回日本時入境採檢，22日檢出新型冠狀病毒陽性；23日晚間經日本官方聯繫後，指揮中心才知道此例，由於今早向日方釐清一些數據，並同步在該例周邊學校進行疫調，因此稍晚才公布此案例。莊人祥強調，該案例為無症狀感染者，因此無從了解何時被感染，目前仍在跟日方詢問相關檢驗數據，會再釐清是否在近期在台感染或是否為假陽性。莊人祥表示，該例截至目前初步掌握接觸者共140人，包括同校老師、學生及宿舍相關接觸者等，其中125人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能接觸者；另針對個案於我國機場所接觸地勤、櫃檯及接待人員共4人，將持續進行自主健康管理至14日期滿；另外，並不會在社區內進行普篩，僅會針對125位暫列為居家隔離的對象進行篩檢。陳時中指出，因該例相關情形都未確定，因此暫不列案例序號，若是疫調結果為在社區感染，此例則被視為台灣本土案例；不管怎樣指揮中心還是會提高警覺，先進行相關隔離採檢，避免疫情可能進入到社區裡感染。陳時中也強調，雖然目前該案尚未釐清，但國內有社區感染的可能性仍是很低，畢竟目前已經73日都沒有本土案例；指揮中心提高警覺是「一定要的」，要釐清相關疫情，但仍不影響目前的邊境政策；至於國內篩檢策略仍不會變，會再看看這140人的檢疫情況如何，再做更多討論。