超熱！用電量再破記錄　台電啟動中火2號機加入供電行列

近日全台高溫炎熱，用電量持續攀升，今（24）天最高用電量再創今年新高，已8度打破今年用電紀錄，來到3716.95萬瓩。台電公司表示，為因應端午節連假過後夏季用電尖峰，以及大學指考穩定供電需求，台中電廠2號機預定今晚正式點火加入供電行列。台電經過合理調度、合格機組、合法運轉三大考量後，決定讓台中電廠2號機運轉發電，但由於機組已停機近半年，需要進行調校測試，確保連假過後可穩定運轉，因此選擇負載較低的假日進行測試，同時1號機也利用此期間停機檢修。台電強調，中火未來機組運轉調度，不會因為2號機加入而有所改變，且今年10月進入空污季更將推動「擴大自主減煤」，最多運轉機組數減為7部，絕對不會「火力全開」。針對空氣品質部分，台電表示，機組已完成環保改善工程，均為排放達標的合格機組，且目前正值夏季非空污季，大氣擴散情況良好，且空品狀況持續受到監測，民眾不必擔心。另2部機組廢證的裁罰已遭環保署撤銷，加入供電合乎法律規定。台電指出，進入六月後氣候趨炎熱，用電量逐步攀高，自12日起至今（24）日共13日內，8度打破今年用電量的紀錄，5度打破歷年6月用電量紀錄，更是史上首見6月用電量超過3700萬瓩。台電預估進入7月盛夏後，酷暑氣候將讓用電量再創新高，除了讓台中電廠2號機加入供電行列進行測試調整外，台電也規劃讓1號機停機檢修，確保機組都能維持在最佳狀態。台電強調，這些調度主要是為了因應即將到來的夏季用電尖峰做準備，以確保今年備轉容量率均可維持在10%以上，同時也增加電力調度彈性及因應緊急狀態的能力。