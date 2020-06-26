畢業季引爆「面試商機」　男性新鮮人愛服飾、女性重保養

6月畢業季來臨！據勞動部統計，今年將有19萬名畢業生將初次投入職場。電商業者統計5月數據，22至25歲的會員訂購數較前月高出3成；其中，男性採購重點集中在服飾與配件上，如領帶、皮帶、手提包等商品訂單數即較1至4月成長約30％；女性則較重視個人保養，如去粉刺、去角質、除毛等個人護理用品，於6月份的平均銷量即較1至4月成長約45％。今年上半年受新冠肺炎影響，國內經濟雖受到巨大衝擊，但下半年就業情況仍較樂觀，與之相關相關的「求職商機」也隨之引爆。據台灣樂天市場觀察，自5月以來，3C平板等產品受到遠距面試需求增加，而搜尋量相較1至4月大幅成長約4成；另外，22至25歲的會員訂購數較前月高出30％，其中訂單約有45％的是選購美妝保養、服飾配件等商品。樂天市場表示，男性與女性對於打理面試形象的重視層面不同，男性採購重點集中在強調專業形象的服飾與配件上，如領帶、皮帶、手提包等商品訂單數即較1至4月成長約30％；而男士休閒襯衫、卡其褲等風格服飾也有近25％的漲幅；另外，指甲剪、鼻毛剪等小工具的男性訂單也較去年同期成長約30％，顯見男性愈發重視打點外在細節。另一方面，業者指出，女性則較男性更重視透過個人生理層面保養來提升形象，如去粉刺、去角質、除毛等個人護理用品，於6月份的平均銷量即較1至4月成長約45％、而化妝品與保養品的相關訂單也有約35％的成長幅度，買氣不容小覷。