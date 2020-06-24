日女疑在台染疫！急診醫揭「3危機」：可能無法這麼幸運

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，中央流行疫情指揮中心今（ 24 ）日表示，接獲日本通知，該國確診 1 名自我國返日的新冠肺炎無症狀感染者。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學就發表了看法，更坦言「可能無法這麼幸運了」。
指揮中心今宣布，接獲日方通知，該國確診 1 名自我國返日的新冠肺炎無症狀感染者。指揮官陳時中表示，該案相關情形仍未確定，因此暫不列案例序號，若是確認在國內社區感染，則被視為台灣本土案例。
對此，臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」就發文表示，今日早上才和住院醫師分析，台灣前幾波可能爆發社區群聚感染的事件，包括酒店公關、敦睦艦隊等等，最後都平安落幕。謝宗學醫師指出，主要原因是當時絕大多數國人防疫意識很強，讓傳染鏈到社區就被堅實的防疫習慣截斷，所以台灣才沒有爆發明顯社區疫情。
不過，他坦言最近若發生類似的事件可能無法這麼幸運了，更根據自身觀察，揭露 3 點台灣防疫危機：
一、謝宗學透露，先前科博館舉辦日環食活動，許多民眾都前往領取日食扇，但人潮擁擠處卻有許多人沒有配戴口罩。
二、他表示，到大賣場購買東西時，密閉空間加上人潮聚集，卻有不少人仍沒有配戴口罩。
三、謝宗學指出，自己有不少開業同事，都紛紛抱怨過部分民眾連到診所看診都不願配戴口罩，甚至上前勸說也沒有辦法。
最後，他指出台灣雖然已連日來沒有新增本土案例、沒有重症病人、沒有人因為新冠肺炎過世。但他也憂心坦言，「缺少了這些恐怖事件刺激，健忘的民族性再次表露無疑，超多人將疫情拋諸腦後，今天疑似本土病例再次出現，真的要繼續鬆懈下去嗎？至古不變的真理：『生於憂患，死於安樂』」。（編輯：陳雅雲）
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