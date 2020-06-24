海洋實驗小學　合橫國小划獨木舟領取畢業證書

▲大家走過「鵬程萬里」花圈拱門，分別在看板貼上愛心小手陶板，並在完成輕艇挑戰後才能領取證書，在校的學弟妹則以潑水禮歡送畢業學長姊。（圖／記者張塵攝，2020.06.24）

▲縣長賴峰偉最後勉勵所有畢業生要「自助、人助、天助」，澎湖人在上天庇佑之下度過新冠肺炎感染危機，讓澎湖保持零確診淨土才能享受後疫情時代防疫紅利。（圖／記者張塵攝，2020.06.24）

西嶼合橫國小是澎湖的首個海洋實驗小學，今年首度招生10名小一學生，在24日舉行改制前的最後一屆畢業典禮，10名畢業生紛紛完成輕艇挑戰取得證書，由校長葉萬全主持，縣長賴峰偉、鄉長許月里等貴賓前往觀禮，期勉大家鵬程萬里。西嶼合橫國小曾榮獲「105年度教育部教學卓越金質獎」、「106學年度教育部推動國民中小學營造空間美學與發展特色學校聯盟標竿獎」、「第6屆國家環境教育獎」等獎項，在教育及環保項目領航群雄，澎湖縣政府已核定為公立實驗小學，從109學年度全縣皆可招收新生。今天畢業典禮是改制為海洋實驗小學前的末代畢業典禮，不過葉萬全校長仍延續海洋教育特色，在鄰近的沙灘搭建帳篷，10位畢業生全程在沙灘上舉行畢業典禮，大家走過「鵬程萬里」花圈拱門，分別在看板貼上愛心小手陶板，並在完成輕艇挑戰後才能領取證書，在校的學弟妹則以潑水禮歡送畢業學長姊，充分以海洋特色教育體現菊島的風采。縣長賴峰偉最後勉勵所有畢業生要「自助、人助、天助」，他說新冠肺炎疫情發生時，澎湖縣府團隊一直堅持超前部署（自助），中央政府規定出國返鄉離島民眾，先在台灣居家隔離14天後才能搭機返回離島（人助），而土耳其旅遊團、磐石艦群聚都有澎湖人在其中，但在上天庇佑之下度過感染危機，讓澎湖保持零確診淨土，才能享受後疫情時代防疫紅利。