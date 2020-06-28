端午後正式換季！電商平台涼蓆周銷量暴增10倍　

▲「3D紙纖維涼蓆」將植物纖維與天然樹脂熔製抽絲製造而成，表面平整光滑。（圖／生活市集提供）

傳統習俗上，端午節後會全面換季。據電商平台觀察，5月起寢具銷量較前月成長4成，其中「台灣製造」、「透氣吸濕」、「抗菌防螨」三大關鍵字最受歡迎；最熱銷床包組則是天絲材質的床包組，近一周銷量較前周大幅成長5倍；另一款「3D紙纖維涼蓆」也深獲消費者好評，近一周平均銷量較前周同期大幅成長逾10倍。據生活市集觀察，由於夏季溼熱、民眾對於訴求「透氣吸濕」的產品格外有感，帶動如棉質或天絲材質的寢具成為夏季首選，且這些熱銷商品的共通點皆為台灣製造；另外，選用頂級天絲材質的「奧地利天絲床包組」，舒適感受深得消費者喜愛，近一周銷量較前周大幅成長5倍。在大型寢具方面，業者表示，許多消費者為了衛生及體感需求，會使用保潔墊、或是涼蓆，其中涼感、抗菌抗螨、好清理是選購關鍵，其中一款「防水透氣抗菌防蟎保潔墊」為台灣製造，標榜舒適乾爽，且具防螨抗菌、吸濕排汗等功能，便利性與優異性能頗受消費者喜愛，近一周平均銷量較前周大幅成長1.3倍；另一款「3D紙纖維涼蓆」將植物纖維與天然樹脂熔製抽絲製造而成，表面平整光滑，背面3D立體蜂巢網布，具透氣散熱功能，深獲消費者好評，近一周平均銷量較前周同期大幅成長逾10倍。對許多人而言，寢室是一天內最放鬆身心的場所，也會是展現自我風格的空間。業者發現，「文青風」、「療癒系」等小物是近期最受青睞的風格，如一款「日雜風格馬來貘抱枕」將抱枕打造為超萌的馬來貘造型，其軟綿綿的舒適觸感，頗受消費者喜愛，近一周銷量與前月同期相較成長2成；另一款「磨毛純棉立體三角抬腿枕」則作貼心曲線設計，更以可愛造型、多功能及便利性設計擄獲消費者的心，近一周銷量較前周成長4.3倍。