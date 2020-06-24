台電啟用中火二號機　中市府硬摃揚言開罰

台電今日表示，台中火力發電廠（中火）預定今晚正式點火加入供電行列，台中市政府稍早發布新聞稿表示，若經確認啟動，中市府將依空汙法處新台幣10萬元以上至2000萬元以下罰鍰，並命停工及限期申請許可證。由於今天最高用電量再創今年新高，台電表示，為因應夏季用電尖峰來臨，以及大學指考穩定供電需求，台中電廠2號機預定今晚正式點火加入供電行列。中市府則表示，若台電執意啟動中火二號機組，屬未有操作許可證而啟動操作的狀況，違反空汙法之規定。中市府強調，如經確認違法啟動，將依空污法處新臺幣10萬元以上至2000萬元以下罰鍰，並命停工及限期申請許可證。若中火不遵行市府停工的命令者，負責人恐受三年以下有期徒刑之刑責。去年12月25日，台中市政府廢止台中電廠第2、3號機許可證，環保署在今年2月25日撤銷廢止的行政處分。台電表示，中火第2、3號機目前回歸「許可證展延審查」狀態，審查期間，這2部機組還是可以依法啟動發電。對此，台中市政府法制局則表示，環保署雖撤銷台中市政府環保局的行政處分，但依地方制度法第七十五條，及環保署組織條例第三條相關規定，欲撤銷直轄市政府之行政處分，應報請行政院，由行政院撤銷。環保署逕自發函撤銷，此舉侵害權力分立及地方自治權，屬於無效之行政處分。中市府指出，依據這幾日的尖峰備轉容量率公開資料來看，全國供電呈現供電充裕──綠燈等級，系統供電餘裕充足，台電公司打著「合理調度」大旗，欲啟動二號機因應，中市府表示嚴正抗議。