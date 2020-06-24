日本女留學生返國確診！重症醫曝「3感染可能」：別恐慌

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，中央流行疫情指揮中心今（ 24 ）日表示，接獲日本通知，該國確診 1 名自我國返日的新冠肺炎無症狀感染者。對此，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金就曝光了染疫 3 可能。
指揮中心今宣布，接獲日方通知，該國確診 1 名自我國返日的新冠肺炎無症狀感染者。指揮官陳時中表示，該案相關情形仍未確定，因此暫不列案例序號，若是確認在國內社區感染，則被視為台灣本土案例。
對此，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金就於臉書粉專「Icu醫生陳志金」上發文表示，留台日本女學生回日本被檢驗出陽性，可能有 3 種原因：包括「一、偽陽性；二、在台灣被入境人士傳染；三、在台灣被本土人士傳染」。針對以上三種可能，陳志金也語重心長坦言「希望答案是 1. ，不必恐慌，靜待疾管署進一步向日本查證」。
根據指揮中心發言人莊人祥指出，該例於 2 月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動， 20 日出境返回日本時入境採檢， 22 日檢出新型冠狀病毒陽性； 23 日晚間經日本官方聯繫後，指揮中心才知道此例，由於今早向日方釐清一些數據，並同步在該例周邊學校進行疫調，因此稍晚才公布此案例。
莊人祥也強調，該案例為無症狀感染者，因此無從了解何時被感染，目前仍在跟日方詢問相關檢驗數據，會再釐清是否在近期在台感染或是否為假陽性。（編輯：陳雅雲）
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