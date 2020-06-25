連假首日超炎熱！11縣市高溫橙黃警示　桃園以北破36度

▲中央氣象局指出，今（25）日受太平洋高壓持續影響加上西南風，各地天氣仍為多雲到晴穩定炎熱型態，共在全台11縣市發布高溫橙黃警示。（圖／翻攝自氣象局官網）

中央氣象局今（25）日指出，受太平洋高壓持續影響加上西南風，今日各地天氣仍為多雲到晴穩定炎熱型態，其中桃園以北、東半部內陸縱谷區、高屏及雲林南投等地內陸近山區平地等11縣市呈橙色、黃色高溫燈號，有36度以上高溫發生機率；台北盆地、花蓮縱谷仍有機會出現局部37、38度以上高溫。受太平洋高壓及西南風沉降影響，氣象局今在全台11縣市發布橙色、黃色高溫警示。氣象局指出，今日中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市盆地，新北市、台東縣地區，桃園市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。氣象局提醒，晴朗炎熱的天氣預計還會持續一段時間，各地紫外線指數亦達過量至危險級，非必要請勿長時間逗留戶外，戶外活動也請做好防曬工作並多補充水分，以預防熱傷害。在雨勢方面，氣象局表示，今日中南部沿海地區不定時因西南風仍有局部陣雨發生，午後則是在各地山區以及北部、東北部地區有短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢機會，中午過後外出請留意天氣變化。另據環保署空氣品質預報，25日受西南風影響且氣溫偏高，各地水平及垂直擴散條件佳，空氣品質普遍良好；午後北部地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升，彰化大城地區因風速較強，可能引發河川揚塵現象影響空氣品質及能見度。環保署預測，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖今日空氣品質為「良好」等級；北部局部地區午後可能達普通等級；彰化大城可能達橘色提醒等級。