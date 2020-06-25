堅持戴口罩變成「異類」！急診醫嘆：台灣的民族性是健忘

中央流行疫情指揮中心昨（ 24 ）日表示，接獲日本通知， 1 名自我國返日的日籍女學生確診新冠肺炎。陳時中直言，若資訊確認無誤，則該女學生屬於本土案例，將成為時隔兩個多月的首例本土案例。不過今日端午連假開始，各地人潮湧現，民眾似乎未因疫情警訊而提高防備。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學感嘆，「健忘、無法持久的的民族性，過去已經在各領域讓台灣吃過很多虧、錯過很多機會」。
謝宗學醫師今早在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，自己看診時一直堅持做好全套個人防護，很多人問他會堅持到什麼時候，謝宗學醫師總是回答只有兩個時機才有放鬆的可能，一是全球完全沒有新冠肺炎病例，二是有效、安全的疫苗出現且全面接種後。謝宗學醫師透露，「結果，得到的回應常是我太緊張太神經質」。
謝宗學醫師強調，世界疫情沒有趨緩，只要台灣沒有完全鎖國，還有和世界接觸，就無法完全斷絕病毒傳入社區的可能。所謂「防疫新生活」是建立在大家在國內做好個人防護、建立除了邊境管控外的第二道防線才能成立。然而，謝宗學醫師感嘆，周圍戴口罩的人越來越少，「甚至到最近我們一家出門緊戴口罩竟然變成少數異類」。
謝宗學醫師直言，健忘、無法持久的民族性，過去已經在各領域讓台灣吃過很多虧、錯過很多機會。人性常是不見棺材不掉淚，沒有看到重病或是往生者，就不會產生恐懼，觸發警覺心逼迫自己堅守個人防護原則。因此，同樣的錯誤歷史不斷重演。
謝宗學醫師最後呼籲，端午連假開始，可以預期各地景點爆滿擁擠，不太可能有所謂的社交距離，唯有緊戴口罩才有機會阻斷可能的傳播鍊。但天氣炎熱，可以堅持的人還剩多少？「雖然是狗吠火車，我還是希望火車上的乘客多少可以聽到」。（編輯：倪浩軒）
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