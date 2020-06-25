愛吃又愛嫌？早餐店老闆曝10年熟客「每天必抱怨」：心累

果然嫌貨才是買貨人？一般來說，假如餐廳遇見經常報到的 10 年熟客，應該都是件很欣慰的事情，甚至可能有種「知音難覓」的心情。但有位早餐店老闆卻無奈透露，自己店內有位 10 年老客人，每次吃完都一定會打電話來抱怨、抱怨內容族繁不及備載，讓老闆直呼對方「只是想找個人說話吧？」有位早餐店老闆在臉書社團「爆廢公社」發文，透露自己店內有位「特別的客人」，這位特別的客人一星期最少會來 4 天，而且已經來吃了將近 10 年的時間，但 10 年來卻始終有個怪習慣，每次吃完都會打電話來抱怨！老闆表示，這位客人是位老奶奶，都是打電話訂餐，然後到店內取餐回家食用。而每次吃完後，「一定」會再打電話到店內抱怨一番。抱怨什麼呢？老闆舉例，吐司烤 2 分鐘，對方打電話來說「烤那麼焦怎麼吃？」下次烤 1 分鐘，又打電話來唸，「吐司沒烤怎麼吃？」那烤 1 分半吧，還是打電話來說「烤那麼焦怎麼吃？」終於讓老闆悟出心得，那就是不管對方怎麼碎唸，「我就做我的」。而多年來聽到印象較深刻的抱怨還有，「吐司沙拉怎麼有一個角沒抹到？」、「玉米蛋餅玉米今天少了十幾粒？」、「今天培根怎麼那麼短？」、「肉鬆裡面不要加海苔」、「雞蛋要焦一點蛋黃不要熟」。而老闆更指出，近兩個多月來，對方打來的抱怨電話都是店裡一接就掛電話，讓老闆不禁直呼，「你詞窮了嗎？抱怨那麼多年不知道怎麼唸我了嗎？」更笑稱也許對方「只是想找個人說話吧？」並在文末標註「我心已累」的關鍵字。老闆與客人的趣味互動引發熱議，笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「也許她只有你聽她說話了」、「應該只有你們店能夠接納她的那些廢話，所以一買就是快 10 年」、「天天唸還是天天買，是真愛啊」、「嫌成這樣還能吃十年，也真是奇妙」、「她只是嘮叨習慣了」、「很多長輩都這樣講話，沒人能念寂寞吧」、「到家報平安的一種方式吧」。（編輯：倪浩軒）