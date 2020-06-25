確診日女屬「弱陽性」　莊人祥：日方也坦承不具傳染力

中央流行疫情指揮中心昨（25）日宣布，日本22日確診1名自我國返日的新冠肺炎無症狀感染者。對此，指揮中心發言人莊人祥今（26）日指出，該該案CT值僅為37.38，屬於弱陽性個案，傳染力較低；另外，該案已被列入日方的境外移入案例，因此不會再由台灣列案號。指揮中心昨日表示，該名個案為日本籍20多歲女性， 2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性；個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。莊人祥表示，根據日方提供的該案例數據，該女CT值為37.38，僅高於台方確診標準的35一些，屬於弱陽性個案；對此，日方也坦承該案可能在採檢時就不具傳染力，「這個值（CT值）大於32、33通常都養不出病毒」，且由於該案為無症狀感染者，也很難了解是在哪裡受到感染。莊人祥表示，昨日公布該案有125位同學、老師須列為居家隔離對象，但經過疫調後，其中有2位同學年初就不在台灣，因此剩下123人；這些人當中，有7人尚不清楚行蹤，已聯絡警政單位協尋，另已採檢116人，有44位檢疫結果為陰性，剩下的檢體預計今日晚間就會陸續出爐。至於是否會列出該案的足跡，或是針對特定社區進行普篩，莊人祥強調，該案的CT值較低，傳染力並不高，因此目前採檢對象仍以上述的居家隔離對象為主，會根據這些檢體的結果再討論相關措施。另外，莊人祥也表示，該案由於是在日本境內確診，已被列入日方的境外移入案例，依照國際慣例，不會在我國另列案號；據我方疫調，日女生活單純，也不會去夜店、KTV等人潮擁擠的地方，因此如果不是經由密切接觸者感染，較難找到正確感染源，所以難以排除是在台灣社區感染的可能性。