台電啟中火2號機遭罰200萬　經濟部4聲明力挺槓上中市府

夏季用量電不斷創新高，台電公司昨晚啟動台中火力電廠2號燃煤機組點火測試，台中市環保局二度前往稽查，認定爐溫高達260度違法空污法63條，將依法開罰200萬，對此，經濟部發布4點聲明，支持台電合法測試中火機組，以確保盛夏用電尖峰時段能夠穩定供電。經濟部表示，台中市環保局此前針對中火2、3號機組所作的廢照處分，已經被上級主管機關撤銷。台電為穩定供電，啟動測試中火2號機，為炎炎夏日做穩定供電之準備，是完全合法的行為。第二，近日天氣炎熱、疫情後產業活動也持續復甦，昨（24）日的用電負載高達3717萬瓩，不但是史上第3高，更是歷史上6月份最高用電量。經濟部說，面對最常創造用電尖峰紀錄的7月份，讓所有機組保持在最佳運轉狀態，維持供電穩定，是台電公司的責任也是每年例行的工作。台電公司測試停機半年的中火2、3號機，不但合法而且必要。第三，過去幾年台中火力發電廠在供電條件允許的狀況下，減少用煤量500萬噸。2019年更是全國所有固定污染源中，減排最多的單位。經濟部認為，中火同仁的努力以及台電公司積極調度，除穩定供電，更積極減少污染排放，應被肯定。最後，經濟部說，此次2號機啟動測試，選擇在連假期間，同時將一號機停機檢修，就是考慮連假期間用電負載較低，透過暫停1號機、啟動2號機，減少排放來完成機組測試，做好供電準備，同時兼顧供電與減排，是個合理且細膩的調度工作。經濟部強調，台電公司為穩定供電所做的合理調度，以及對空污防制所作的努力完全無違法情事，更感謝台電同仁在連續假期期間，所付出的辛勞與努力。