林佳龍稱「聰明用路人能趨吉避凶」　葉毓蘭：聽你在哈囉

▲葉毓蘭批評林佳龍「是在哈囉」。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

今（25）日是端午連假首日，許多因為疫情悶壞的民眾安排國內旅遊出門走走，「報復性出遊」導致國道車潮擁擠，尤其國道 5 號成為塞車重災區，據交通部高公局估計，要到今晚 8 時後才會舒緩。對於交通部長林佳龍喊話駕駛朋友「聰明用路」趨吉避凶，國民黨不分區立委葉毓蘭反嗆「是在哈囉」，質疑國五連塞了 26 小時，還有什麼替代道路不塞？葉毓蘭表示，林佳龍說：「做一個聰明的用路人，就能夠趨吉避凶，選擇最好的時間跟道路出發，就能比較順利且更快速地到達目的地。」葉毓蘭直言，「我聽你在多雷米，在哈囉！」葉毓蘭質疑，國五連塞了 26 小時，還有什麼替代道路不塞？更透露自己的鄰居回宜蘭，平日 50 ～ 70 分鐘的路程，昨晚卻花了超過 4 小時的時間，才在今日清晨 3 點多抵達。葉毓蘭強調，難道她的鄰居「不聰明嗎？」為了避開連假人潮選擇昨天深夜 11 點上路，但一樣陷入塞車的困境，葉毓蘭批評，用路人的痛苦「源自於交通部事先沒有任何規劃，只有讓部長講這些沒有意義的哈囉！」葉毓蘭更在文末標註「連例行的連假交通都搞不好還能期待振興觀光」、「有這樣聰明的交通部長用路人都快要腦殘了」等關鍵字，呼籲宜蘭縣政府趕緊研商對策。（編輯：倪浩軒）