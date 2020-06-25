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影／超夯景點「上帝打翻的牛奶」　龜島乘船見夢幻牛奶湖

影像中心/綜合報導-2020-06-25 16:58:14
▲龜山島秘境「牛奶湖」（圖／（秘境獵人徐愷 授權）
今年為龜山島開放觀光20週年，日前東北角風景管理處號召名字中有「龜」的朋友，免費登島遊玩慶祝。雖然目前無法出國遊玩，但在龜山島旁擁有相當夢幻美麗的海域，彷彿置身「馬爾地夫」，不用濾鏡就能拍攝出絕美畫面。旅遊YouTuber「秘境獵人徐愷」要帶大家一探龜山島的「夢幻牛奶湖」也被譽為「上帝打翻的牛奶」。

▲龜山島海底溫泉和大海交融之後，變成非常夢幻的Tifffany藍（圖／秘境獵人徐愷）
▲龜山島海底溫泉和大海交融之後，變成非常夢幻的Tifffany藍（圖／秘境獵人徐愷）
 

▲乘帆船在龜山島海上玩水上活動，為近期熱門旅遊方式（圖／秘境獵人徐愷）
▲乘帆船在龜山島海上玩水上活動，為近期熱門旅遊方式（圖／秘境獵人徐愷）
 

YouTuber「秘境獵人徐愷」時常與大家分享台灣的旅遊景點，近期也參與國片《媽！我阿榮啦》的男主角，熱愛戶外活動。這次他要帶大家到龜山島玩，秘境獵人徐愷提到：「龜山島本身就是一座活火山，它持續的在冒海底溫泉，而海底溫泉和大海交融之後，變成非常夢幻的Tifffany藍。」

▲「SUP立槳衝浪」為近期熱門水上活動（圖／秘境獵人徐愷
▲「SUP立槳衝浪」為近期熱門水上活動（圖／秘境獵人徐愷 授權）
 

近期，因疫情解封，許多人都想到台灣各地遊玩，乘帆船遊龜山島，是近兩年相當熱門的旅遊活動。船長會將船開到龜山島旁的牛奶湖，大家可進行水上活動，當中最熱門的是「SUP立槳衝浪」，是一種結合衝浪和划船的運動，大家可在衝浪板上乘坐或站立，欣賞龜山島的壯麗山形，與夢幻的牛奶湖。（影音編輯：劉俊佑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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